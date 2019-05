Štajner: Pro Součka odchod nemusí být výhra. Má Komličenko na top ligu? | iSport.cz

Jiří Štajner si ještě mohl užívat jedinečnou atmosféru německé bundesligy, ale v roce 2010 se vrátil do Liberce, kde se vytáhl. Hlavně v sezoně 2011/2012, kdy patnácti góly a šestnácti asistencemi kormidloval Slovan k titulu.

Cítil jste v té době, že byste ještě mohl hrát v bundeslize?

„Ne že bych to přímo cítil, ale z Německa jsem odcházel na vlastní žádost, ne proto, že by mi končila smlouva. Myslím, že bych tam pořád mohl hrát, ale už jsem se chtěl vrátit po osmi letech domů. Nebylo to tak, že by mě tam nechtěli. Byl jsem rád, že jsem v Liberci. Byli tam super kluci a po dlouhé době jsem hrál ofenzivní fotbal, to mě vždy bavilo. V bundeslize jsem hrál v horším týmu, tolik gólů jsme nestříleli, navíc jsem hrál z lajny. Dá se říct, že jsem neměl z fotbalu takovou radost jako v Liberci, kde jsem hrál podhrota a byl hodně na balonu. Z toho pak vyplynuly góly a přihrávky.“

V samostatné lize je momentálně jen sedm hráčů, kteří mají v jedné sezoně dvojciferný počet gólů i asistencí. Překvapuje vás to?

„Myslím, že je to málo. Ale v této sezoně jsou to dva hráči, že?

Ano. Slávistický záložník Miroslav Stoch a jablonecký záložník Michal Trávník.

„No a vidíte, ani jeden není útočník. U Stocha je to dané tím, že kope trestňáky i penalty. Trávník je klíčový hráč Jablonce.