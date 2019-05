SESTŘIH: Jablonec - Liberec 1:0. Slovanu utekly poháry, rozhodl Holeš | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47. Holeš Hosté: Sestavy Domácí: Hanuš – Holeš, V. Kubista, Břečka, Sobol – Hübschman (C) – Kratochvíl, Trávník (55. T. Pilík), Považanec (90. Lischka), Vatajelu (75. Pleštil) – Doležal. Hosté: Nguyen – Fukala (69. Kozák), Kačaraba (46. Karafiát), Mara, Hybš – Breite (C), Oscar – Potočný, Micovčák (50. Pešek), Sýkora – Pázler. Náhradníci Domácí: Hrubý, Pleštil, Pilík, Ikaunieks, Chramosta, Lischka, Fábry Hosté: Knobloch, Karafiát, Koscelník, Kozák, Malinský, Nešický, Pešek Karty Domácí: Holeš Hosté: Kozák, Potočný Rozhodčí Pechanec – Nádvorník, Leška Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou Návštěva 3 410 diváků

Karty před zápasem byly jasně rozdány. Zatímco Jablonec měl zajištěn postup do Evropské ligy, Liberečtí na ni mohli myslet jen v případě, že dnes získají více bodů než Ostrava v Plzni. A to se nakonec nestalo, duel o poháry proti Mladé Boleslavi si zahraje Baník.

Hosté měli tudíž v 51. podještědském derby větší motivaci a už ve druhé minutě mohli jít do vedení, jenže Pázler, který na hrotu překvapivě zastoupil Kozáka, ve velké šanci minul. Slovan se snažil v klíčovém utkání sezóny rozhodnout, ale domácí hráli ve větším klidu a brzy získali i pevnější půdu pod nohama. V desáté minutě měl Kratochvíl první slibnou šanci, ale jeho střelu Nguyen vyrazil na roh.

Fotbalisté Liberce se připomněli až před poločasem, ale Oscar ve slibné pozici na hranici šestnáctky pálil nad. Ve 43. minutě znovu Pázler střelecky selhal ve velké šanci, domácí gólman Hanuš jeho pokus zmařil.

Vstup do druhého poločasu vyšel Jablonci. Ve 47. minutě se míč po slabé střele Holeše přes Nguyena došoural za brankovou čáru. Hosté se ještě snažili o zvrat, ale nepomohl jim ani příchod Kozáka. Liberecký kanonýr měl v závěru velkou šanci, jenže v 86. minutě nastřelil jen tyč. Ale ani případný vyrovnávací gól by jeho týmu již nepomohl poté, co Baník v Plzni vyrovnal.

V domácím dresu si poslední minutu zahrál po uzdravení i David Lischka, který má za sebou těžkou operaci srdce a následnou rekonvalescenci.

