Vrba a změny v Plzni: Přijdou ještě dva hráči, v létě bude v týmu přetlak | iSport.cz

Co říkáte k Bakošově úžasné plzeňské kapitole?

„Pro klub odvedl obrovské množství práce, za což mu všichni děkujeme. Tuším, že byl u všech milníků. To znamená u titulů, u Ligy mistrů… Přišel jako skromný kluk z Púchova a jako skromný kluk i končí.“

Byla to dnes rozlučka nejen s Bakošem, ale i s někým jiným? Respektive je někdo, s kým do příští sezony nepočítáte?

„Je pravděpodobné, že se kádr změní. Nejde jen o příchod dvou ohlášených posil (Hloušek, Kalvach), nových hráčů bude víc. Měli by přijít celkem čtyři fotbalisté. Tudíž kádr se bude zužovat i směrem ven. Nějaké změny nastanou, to se ale doladí během čtrnácti dní před zahájením přípravy. Spousta jmen je otevřených. Pokud se nám podaří dotáhnout příchod dvou hráčů, ofenzivních hráčů, bude to trochu jiné. Další se uzdraví. Asi vytvoříme velmi silný přetlak.“

Máte definitivně po sezoně. Jak ji hodnotíte?

„Většinou se vše hodnotí po ekonomické stránce, a ta byla pro klub hodně zajímavá. Spousta klubů by byla ráda, kdyby skončila v podobném plusu. Co se týče sportovní stránky, v Lize mistrů jsme uhráli sedm bodů, to byl obrovský úspěch. Sehráli jsme úžasné zápasy, obzvlášť předposlední v Moskvě a poslední doma s AS Řím. To byly možná nejlepší zápasy v sezoně. Ovšem i ligový ročník nebyl špatná. Jediní jsme dokázali Slavii konkurovat až do konce, i když nás mrzí, že jsme v Edenu prohráli a nezdramatizovali boj o titul až do posledního kola. Slavia ale měla výjimečnou sezonu a já ji přeju, aby byla stejně úspěšná v Evropě jako letos.“

Líbil se vám nový herní formát FORTUNA:LIGY?

„Česká televize se mě ptala, zda to hodnotím kladně, když jsme se v průběhu nadstavby dostali do hry o titul. Odpověděl jsem, že do hry se dostane každý, kdo na prvního neztrácí šestnáct bodů. Šanci jsme dostali, ale nevyužili jsme ji. Co se týče samotné nadstavby, po prvním roce je složité ji hodnotit. Vidíte, co se děje v poslední skupině, kdy se Bohemka zachrání v závěrečné minutě utkání a je tam euforie, jako by byli mistři. Sám jsem zvědavý, jak dopadne Baník s Mladou Boleslaví, kteří si to rozdají o pohár. Z tohoto pohledu mi přijde zvláštní, že páté mužstvo bude hrát s osmým po základní části. Jestliže postoupí Boleslav, dostane se do pohárů klub, který měl po třiceti kolech třeba o patnáct nebo dvacet bodů méně. Nevím, zda je to spravedlivé, ale to jsou věci, které nechci hodnotit.“

Jak složité bylo na zápas s Ostravou poskládat sestavu, kterou rozbily zranění a karetní tresty?

„Závěr soutěže byl pro nás hodně složitý, protože máme pět zraněných hráčů, kteří nemohli nastoupit. Někteří se doléčují, někteří mají dlouhodobé zdravotní problémy. K tomu se přidali vykartovaní hráči. Chybělo nám vypadlo osm kluků z širšího kádru. Na lavičce jsme měli tři hráče z juniorky, víc nás doopravdy nebylo. Konec byl tedy složitější, přesto jsme měli zápas zvládnout. Hlavně v prvním poločase, kdy jsme i za stavu 1:0 měli další tři šance. Bohužel jsme gól nedali. Jak jsme vstřelili gól z rohu, tak Baník vyrovnal úplně z totožné situace a zápas dopadl, jak dopadl.“

Poprvé od září nastoupil v základní sestavě Daniel Kolář. Uspokojil vás jeho výkon?

„Každému hráči, který nehraje osm měsíců, chybí zápasová praxe. Pro Dana to bylo v tomto ohledu složitější, přesto odevzdal maximum, jaké po něm mohu požadovat. Jen škoda, že jsme nevyhráli.“

Konec sezony poznamenala dopravní nehoda Michaela Krmenčíka…

(skočí do řeči)… „Nehoda není došetřena, proto se k tomu nebudu vyjadřovat. Pokud chcete vědět něco ke sportovní stránce, rád vám odpovím.“

