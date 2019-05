Kanga, Zahustel, Costa... Rosický a Jílek mluvili o plánech s hráči Sparty | iSport.cz

Dva nové hráče Sparta přivedla ještě předtím, než odhalila, kdo usedne na její lavičku. Norského obránce Andrease Vindheima a vysokého útočníka Libora Kozáka. Jílek společně s Rosickým řešil pozice, o konkrétních jménech se ale nebavili.

„Viděl jsem prioritu v hrotovém útočníkovi a pravém obránci. S Tomášem jsme se z devadesáti procent potkali na tom, co Sparta v danou chvíli potřebuje. Neřešili jsme konkrétní jména, ale zásady, principy a chování hráčů. Že Sparta nakonec přivedla tyhle hráče, můžu jen podpořit,“ uvedl Jílek.

Je tedy s dvojicí posil spokojený? „Libor Kozák společně s Martinem Doležalem jsou v lize dva hráči mimo Slavii a Plzeň, kteří by pro Spartu byli zajímaví. Pravý bek Vindheim pro mě byl nové jméno. Ale když jsem se vzápětí podíval na jeho zápasy, myslím, že je to přesně to, co Sparta hledá,“ vysvětlil teď už bývalý trenér Olomouce.

Společně s Rosickým se shodli i na tom, že kádr Pražanů by se ještě měl prioritně rozrůst hlavně ve středu zálohy. „Záleží na typologii daného hráče, ale určitě je to post, kde chceme posílit. Uvidíme, jaké budou v dohledné době možnosti. Je lepší prověřit si hráče detailně než udělat krok vedle,“ řekl Jílek. „Po tom, co se stávalo v minulosti, musíme být v příchodech hráčů maximálně efektivní,“ doplnil Rosický.

Zahustel pokračuje, u Kangy ukáže čas

Na čtvrteční tiskové konferenci došlo i na konkrétní jména ze současného mužstva Sparty. Na Letné bude pokračovat zkušený obránce Costa. „Ve smlouvě měl opci, kterou klub využil,“ podotkl Rosický. Jílek se na spolupráci s Afričanem těší. „Je to jeden z mála hráčů, kterého pamatuju ze své role asistenta. Mám s ním velmi dobrou zkušenost,“ prohlásil 43letý trenér.

V kádru zůstává i pravý obránce Ondřej Zahustel, jenž byl za jarní výkony často kritizovaný. „Odchází Alexandru Chipciu a přivedli jsme Vindheima. Ten na beku vytvoří dvojici se Zahustelem, který u nás bude nadále pokračovat,“ řekl o pozici na kraji obrany Rosický.

Hodně emocí vyvolává gabonský záložník Guélor Kanga, jeho pozice do budoucna je nejistá. „Pokud trenér nemá s hráčem osobní zkušenost, je velmi složité říkat něco dopředu. Kangu vnímám jako kontroverzního hráče, působí tak i na veřejnost. Ale musí vztahem trenér-hráč projít přímo na hřišti,“ zmínil Jílek. „Hru Sparty si dovedu představit bez Kangy i s ním. Jakým směrem se to bude ubírat, určí až první společné dny a týdny,“ dodal.

Podle informací deníku Sport třetí tým uplynulého ročníku FORTUNA:LIGY obnovil zájem i o jabloneckého stopera Davida Lischku, který se po operaci srdce vrátil k plnému tréninku. „Určitý zájem o něj je jasný, jednou jsme ho už vlastně získali,“ připomněl Rosický zimní anabázi, která přestupem nakonec neskončila. „Ale teď jsem hlavně moc rád, že se vrátil k fotbalu a může dělat to, co miluje. Ať už to bude u nás nebo v Jablonci, přeju mu hodně štěstí,“ uzavřel sportovní ředitel Sparty.

