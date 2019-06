Zklamaný Laštůvka: Nadstavba nic nepřinesla. Jedním zápasem to ztratíte | iSport.cz

Ví, že už se mu kariéra blíží ke konci, proto si přál s milovaným Baníkem ještě zahrát evropské poháry. Tento rok to však téměř 37letému brankáři Janu Laštůvkovi nevyjde, přestože on sám zažil z hlediska osobních statistik výborný ročník. „Měli jsme tři možnosti, ale všechny jsme propásli. Mrzí nás to hlavně kvůli skvělým fanouškům a panu majiteli, pro kterého by to byl hezký dárek,“ řekl.