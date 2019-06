Naštvaný kapitán Jihlavy: Rozhodčí nás řezali a pak se smáli. Bludný kruh | iSport.cz

Cítíte zmar?

„Pocitově to vnímám tak, že jsme byli lepším týmem. Takto to cítím a budu to říkat na plnou pusu. Rozhodlo něco jiného než fotbalové kvality. Ty zápasy rozhodují úplně jiné věci a myslím, že lidé to vědí. Dokud budeme dělat fotbal tímto způsobem, bude to odrazovat diváky, majitele, sponzory. A fotbal se nebude posouvat nikam dopředu.“

Jak to myslíte?

„Když se někdo kompetentní podívá na tyhle zápasy, měl by z toho něco vyvodit. Nechápu, jak může pan rozhodčí Matějček v Karviné pískat tak, jak pískal. Nenařídil penaltu pro nás a ještě se nám směje. Chyby dělají hráči, rozhodčí. Ale u nich cítíte aroganci jiné moci. Sami karvinští hráči pak říkají: Co my s tím máme dělat? Oni za to nemůžou, rozhodují úplně jiní pánové.“

Jste hodně znechucený.

„Pan Csaplár tomu říká bludný kruh českého fotbalu. Já říkám bludný kruh rozhodcovského fotbalu. Oni tvrdili, že Karvinou řezali poslední tři zápasy. A teď prý museli řezat nás. Takhle to funguje. Jestli tohle je fotbal, který chceme hrát, tak mně se to nelíbí.“

Přesto jste mohli postoupit, ne?

„Samozřejmě, vždycky je to o šancích a podobně. Oni nakonec dali regulérní gól, dobrý. Neměli jsme v baráži co ztratit, nebyli jsme favoritem. Ale tendenční řízení je další věc. Dva karvinští hráči měli jít ze hřiště s červenou kartou. Na konci se nám pan pomezní směje. Když se díváte na Ligu mistrů, i tam udělají rozhodčí chybu. Ale ti hráči to nechají být, protože v tom nic nehledají. Tam mají respekt. U nás si nechají všechno líbit, protože žádný respekt nemají.“