VYSVĚDČENÍ klubů: premiant Slavia, naprosto propadla Dukla | iSport.cz

Jako na základní škole. Deník Sport si posadil šestnáctku týmů FORTUNA:LIGY do lavic a postupně jednoho po druhém je oznámkoval za uplynulý školní rok, tedy sezonu. Jak si jednotlivé celky vedly? Propadla pražská Dukla, podtrženou jedničku si naopak vysloužila mistrovská Slavia.

14. PŘÍBRAM

SESTŘIH: Bohemians - Příbram 1:4. Klokanům hrozí baráž. Řádil Matoušek

Známka: 4

Konec Josefa Csaplára, návrat Jana Matouška… U Litavky to byl divoký rok. Prodloužit si sezonu do konce června ale rozhodně nebylo v původních plánech. Do příští sezony velké varování. A také musí Nádvorník a spol. zlepšit venkovní výkony. Zachraňovat se stále jen doma nepůjde.

Nejlepší zápas: Bohemians–Příbram 1:4 (3. kolo skupiny o udržení)

Nejlepší hráč: Jan Matoušek (průměrná známka deníku Sport 5,96)