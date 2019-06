Trenér Straka pokračuje v Karviné. Budínský má namířeno do Boleslavi | iSport.cz

Charismatický kouč přišel do Karviné v březnu. S jediným cílem - zachránit klub mezi elitou. Karviná byla předposlední, během sezony ji vedli Roman Nádvorník a Norbert Hrnčár. Pod vedením „specialisty záchranáře“ moc nechybělo a Karviná se vyhnula i baráži. V závěru soutěže vyhrála na Spartě (3:1), doma porazila silný Liberec (2:1). I tak nakonec spadla do baráže.

„Jsem rád, že se ligu podařilo zachránit,“ oddechl si Straka po dramatických duelech s druholigovou Jihlavou (2:1, 1:1). „Cíl a mise byla taková, aby se Karvinou v lize podařilo zachránit. To se povedlo, jsem spokojený. Teď si musíme odpočinout a načerpat nové síly. Bylo to hodně hektické, stálo nás to hodně nervů, ale podařilo se.“

S šéfem klubu se Straka dohodl na pokračování angažmá. „S panem majitelem Janem Wolfem jsme se domluvili, budu v Karviné pokračovat,“ potvrdil kouč. „Ani nebylo moc co řešit, během minuty jsme byli dohodnutí. Symbióza je velice dobrá, vážím si všech kolem, co pro klub pracují. Každý se snaží udělat pro klub maximum. Cítím, že Karviná je rodinný klub, který si váží, že může hrát ligu. Chtějí udělat maximum, abychom v další sezoně neměli takové problémy, jako teď.“

Kádr bude podle Straky potřeba posílit. „Měli jsme hodně hráčů na hostování, někteří mají zdravotní problémy. Pavel Dreksa a Honza Moravec nebudou na začátku nové sezony kvůli zdravotním problémům k dispozici,“ připomíná Straka. „I z toho pohledu musíme udělat maximum, abychom do Karviné přivedli kluky, kteří budou chtít hrát za Karvinou a budou mít ke klubu vztah. To je strašně důležité. Je to i pro ně šance ukázat, že mají kvalitu hrát v Karviné.“

Do rodného klubu by se měl vrátit záložník Tomáš Jursa z Opavy. Na odchodu do Mladé Boleslavi je Lukáš Budínský. „Lukáš Budínský má podepsáno v Boleslavi, kolem Tomáše Wágnera také zájemci krouží, musíme počkat,“ říká Straka. „Může přijít laso i pro jiné hráče, já nechci nikomu šlapat po štěstí. Pokud bude mít opravdu zajímavou nabídku, která bude dobrá pro hráče i klub, nebudeme mu bránit. Ale musíme se i postarat o to, aby přišla dobrá náhrada.“

Sám by chtěl především hráče, kteří budou mít ke klub vztah. „Chci, aby hráči, kteří do Karviné přijdou, měli nejenom kvalitu, ale i srdce chtít hrát za klub. Podat za něj maximální výkony. Co si pamatuju, v Karviné se vždycky hrál fotbal, který bolel. Každý nerad jezdil do Karviné. V tom smyslu, že se tady hrál dobrý, agresivní fotbal, který bolel. S disciplínou. Na tom to musíme postavit. Na hráčích, co mají vztah k regionu a chtějí v regionu hrát.“