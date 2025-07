Haraslín: Forma se bude stupňovat, i tohle nás nakopne. Rozhodčí? Necháme to být

Může za bodovou ztrátu slabá efektivita v zakončení?

„Za stavu 0:0 jsme měli dvě vyložené šance, které jsme nedali. Byl to zlomový moment, ale nejde o kritiku. Stává se, že góly nedáme. Je to škoda, ale pevně věřím, že postupem času budeme takové situace proměňovat. Šlo o první ostrý zápas, postupně je budeme dotahovat do vítězného konce.“

Takže remízu vnímáte jako ztrátu?

„Měli jsme víc vyložených šancí než soupeř, takže je to ztráta. Bylo by krásné, kdybychom začali sezonu všichni v top formě, ale víme, že ji budeme stupňovat a gradovat. Věřím, že i tenhle výsledek nás nakopne do dalších zápasů.“

Očekávání byla velká. V Chance Lize jste vyhráli naposledy v dubnu proti Pardubicím (2:1). Jak s vámi remíza v Jablonci zamává?

„Chtěli jsme vyhrát, ale jde o první kolo. Máme před sebou dalších čtyřiatřicet zápasů. Víme, že Jablonec se prezentuje v dobrém světle, a myslím, že hodně mužstev bude na jeho hřišti ztrácet body. Hraje účelný fotbal.“

Najdete pozitiva?

„Za stavu 0:1 jsme ukázali mentalitu, že jsme schopní se vrátit do zápasu. Ve druhém poločase jsme měli víc šancí než soupeř, ale neproměnili jsme je. Postupem času to půjde nahoru.“

V závěru utkání Jan Kuchta na lavici startoval po Aléguém, spolu s ním jste pak hovořili s hlavním rozhodčím. O co šlo?

„To jsou emoce po zápase, je to normální. My hráči jsme byli upozorňováni od rozhodčích na některé věci, které pak sami nedělají. Nebudu se ale na ně vymlouvat, oni jsou páni na hřišti. Necháme to být.“

Jak jste prožíval utkání v pozici kapitána Sparty?

„Je pro mě čest vést mužstvo a tento klub s kapitánskou páskou. Byl to první zápas a snažil jsem se tým dovést k vítězství, což se bohužel nepodařilo.“

Na hřišti jste vydržel celý zápas. Jde o důkaz, že jste fyzicky připravený?

„Měl jsem na konci minulé sezony vážnější zranění, ale současně jsem měl nejdelší dovolenou za poslední čtyři roky. Nabral jsem sílu a jsem fit. Věřím, že moje forma půjde nahoru.“

V úterý odlétáte do Kazachstánu, kde vás čeká start kvalifikace Konferenční ligy proti Aktobe. Těšíte se na dlouhý výlet?

„Věřím, že to nebude výlet, ale dobrý zápas z naší strany. Už mám zkušenost s cestou do Kazachstánu, absolvoval jsem ji už dřív. Je to náročné, čeká nás i časový posun (tři hodiny) a musíme se na všechno dobře připravit. Musíme zregenerovat a popasovat se s tím. Nebude to lehký zápas.“