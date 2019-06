Další posila z Liberce. Mistrovská Slavia bere brankáře Filipa Nguyena | iSport.cz

Gólman vietnamského původu má za sebou první sezonu mezi elitou v roli jedničky. Za Liberec odchytal šestadvacet utkání a hned dvanáctkrát vychytal čisté konto. Zazářil mimo jiné i proti Slavii, a to ve všech třech vzájemných konfrontacích. Inkasoval v nich dohromady pouze dva góly (0:1, 0:0, 1:1). I na základě tohoto na něj šampion ukázal a dal mu přednost například před talentem Matoušem Trmalem ze Slovácka.

Nguyen má zatlačit na pozici Ondřeje Koláře a stát se minimálně dvojkou „sešívaných“. V této roli byl dosud třiatřicetiletý Přemysl Kovář. „Filip podle mě ještě mohl půl roku zůstat v Liberci,“ domnívá se kouč Zsolt Hornyák, jenž severočeský klub po sezoně rovněž opustil.

I proto, že by obeznámen s odchodem opor Nguyena, Kozáka (Sparta), Potočného (Baník) a neviděl, že by měl majitel Ludvík Karl připravenou náhradu. „Nabídka byla pro majitele asi tak zajímavá, že neřešil, co by Filip potřeboval. Slavia si může koupit čtyři brankáře a nechat je sedět,“ dodal Hornyák, jenž se upsal maďarskému týmu Puskás Akadémia FC.

