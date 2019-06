Nadstavba? Kluby i televize řekly svůj názor, Slavia je nejradikálnější | iSport.cz

Guélor Kanga ve sporu se slávistou Delim poté, co po proměněné penaltě popíchl domácí fanoušky • Pavel Mazáč (Sport)

Slávisté se radují z druhého gólu do sítě Sparty v derby na závěr ligové Skupiny o titul • Pavel Mazáč (Sport)

Fanoušci Slavie se v závěrečném zápase sezony opět snažili přesvědčit, že pyro není zločin... Co na to disciplinárka? • Michal Beránek (Sport)

Fotbalové Česko má za sebou revoluční sezonu. FORTUNA:LIGA poprvé nekončila po obligátních třiceti kolech, sezona vrcholila nadstavbou. Liga díky většímu počtu zápasů vytěžila víc peněz z televizních práv, ale fanoušky extra porce fotbalu nelákala tolik, jak se čekalo. Deník Sport se zeptal všech ligových klubů, co si o novince myslí: mistrovská Slavia by ji rovnou zrušila, ostatní by jí vesměs dali šanci. „Po jedné sezoně je brzy něco zásadně měnit,“ zní od nich. V placené části článku najdete i rozhovor s šéfem O2 TV Sport Markem Kindernayem a odpovědi jednotlivých celků v anketě deníku Sport.