Slavia řeší stopery. Jugase chce Jablonec, Frydrych by mohl do Baníku | iSport.cz

Slavia, nebo Jablonec. Jiné varianty pro Jakuba Jugase aktuálně nejsou. Mladá Boleslav, kde by si pokračování hostování zlínského odchovance přáli, je až další volbou. „Kuba se zapojí do přípravy Slavie a chce do toho dát vše. Má srdce,“ uvedl včera hráčův agent Ondrej Chovanec.

Jugas je bojovník, jehož hned tak něco neskolí. Byť nemůže cítit maximální důvěru trenéra Jindřicha Trpišovského, svého snu se vzdát nemíní. „Aby si někdy nemusel vyčítat, že udělal chybu,“ podotkl Chovanec. „Slavia jeho názor zná,“ dodal.

Předloni v létě měl tvrdý bek nabídky od obou pražských „S“. Kluby už byly domluveny na hráčově přesunu na Letnou, jenže Jugas se na poslední chvíli odklonil k Edenu. Tam začal skvěle, stal se oporou mužstva a dostal se až do reprezentace, za niž odehrál dva přípravné zápasy. Jenže pak se vážně zranil a o pozici v sestavě přišel.

Proto v zimě přijal hostování v Mladé Boleslavi, ačkoli počítal s návratem do Zlína. V klubu se rychle prosadil do základu, odehrál třináct utkání. Po posledním na Baníku slavil postup do 2. předkola Evropské ligy. „Oboustranně to klaplo velmi dobře,“ souhlasil Chovanec.

Prodloužení angažmá ve Weberově celku je však nepravděpodobné. Pokud se Jugas neprosadí ve Slavii, měl by na základě interní dohody posílit Jablonec. Možná už na startu letního drilu. Tohle brzy rozhodnou v Edenu.

Čtvrtý tým minulé sezony hledá náhradu za stopera Hovorku, který přestupuje právě k mistrovi. Může se také stát, že Sparta v příštích dnech na druhý pokus koupí uzdraveného mladíka Davida Lischku. Ten už je po nálezu na srdci zdravotně fit a může se plnohodnotně vrátit k vrcholovému sportu. Na Letné to vědí a o jednadvacetiletého ostravského odchovance mají vážný zájem.

V tom případě by byl trenér Petr Rada bez dvou kvalitních středních obránců. Zbyl by mu jen Tomáš Břečka. „Nějaké kluby o Jugase stojí. Pokud mu to nevyjde ve Slavii, neměl by mít nouzi o slušné angažmá,“ uvedl jeho zástupce. Severočeši mají eminentní zájem o Jugase nebo dalšího slávistu Michala Frydrycha (29). Toho si však chce kouč Trpišovský ponechat v kádru déle, neboť mu odjedou stopeři Simon Deli a Michael Ngadeu do Kamerunu na Africký pohár (22. 6. – 19. 7.) a téměř jistě přijdou o začátek nového ligového ročníku.

Univerzálové Frydrych či Jugas by se v tu chvíli hodili, neboť by měl mistr k dispozici do středu obrany jen Ondřeje Kúdelu a v případě finální dohody s Jabloncem ještě Davida Hovorku. Navíc hrozí i odchod pravého beka Vladimíra Coufala do Freiburgu. Tím by se Frydrychova důležitost ještě zvedla. Samotný hráč se chce podle informací Sportu o sestavu ve Slavii rovněž poprat. Pokud by neuspěl, je prý nakloněn comebacku do Baníku, odkud před čtyřmi lety zamířil do Edenu.

