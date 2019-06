Bombastická smlouva pro Součka na pět let: Slavia odmítla 310 milionů! | iSport.cz

"Tomáš bude určitě lídrem týmu alespoň na podzim. Náš společný vztah je nesmluvní, podaná ruka a slovo je pro nás více než dokument," prohlásil Jaroslav Tvrdík na tiskové konferenci, kde s Tomášem Součkem podepsal nový kontrakt. "Náš velký cíl je pro nás Liga mistrů, chceme opět udělat sezonu snů. Je to pro mě nejlepší varianta, která může být a věřím, že individuálně i týmově nás to posune dál," okomentoval sám nejlepší hráč uplynulé sezony.

Klub podle Jaroslava Tvrdíka udržel víceméně celou základní jedenáctku. Výjimkou může být Michael Ngadeu, jeho výstupní klauzuli aktivovat zatím nejmenovaný evropský klub. Dohoda ale zatím není hotová. "Věřím, že se to vyřeší během několika následujících dnů," doplnil sportovní ředitel Jan Nezmar. Nepravděpodobný je minimálně v tomto přestupním období odchod Vladimíra Coufala, o kterého se zajímal Freiburg. Podle Jaroslava Tvrdíka přišla i ekonomicky velmi zajímavá nabídka na trenéra Jindřicha Trpišovského, ten ale zůstává v Edenu.

Slavia představila nové posily z Jablonce, stopera Davida Hovorku a pravého obránce Tomáše Holeše. "Jednání s Jabloncem ohledně přestupu Davida Hovorky i Tomáše Holeše byla komplikovaná. Do Jablonce posíláme jako hráčskou kompenzaci na hostování Jana Matouška, Jana Sýkoru a Jakuba Jugase," vysvětlil dohodu Tvrdík.

Jan Nezmar dodal, že Slavia už neplánuje doplnění v ofenzivě poté, co z Bohemians přivedla bahrajnského útočníka Júsufa Hilála. "Posilami jsme chtěli pokrýt případná slabá místa a zároveň posílit konkurenci na některých postech. U Tomáše Holeše je to proto, že nároky na naše křídelní obránce je enormní. David Hovorka má skvělou rozehrávku a přehled. Júsufa jsme přivedli pro to, že je to technicky skvělý hráč a my chceme zkvalitnit naší ofenzivní fázi. Věříme, že všichni hráči zapadnou do týmu, hodně stavíme na týmovosti a dobrém charakteru, což všichni příchozí splňují," vysvětlil příchody posil.

Podle Nezmara by mělo během příštího týdne dojít k rozuzlení otázky brankářské trojice. Přípravu začnou Ondřej Kolář, Přemysl Kovár a gólman kategorie U17 Jakub Markovič, po pauze prodloužené reprezentačními povinnostmi se přidá i Martin Vantruba, který hostoval v Podbrezové. Už dříve se spekulovalo, že Slavia má zájem o Filipa Nguyena z Liberce.

Jaroslav Tvrdík také oznámil, že cíle klubu nejsou jen sportovní. "Věřím, že jsme více než konkurence schopní. Cíle pro sezonu je obhájit titul a dostat se do Ligy mistrů. Cíle jsou i ekonomické, pro příští sezonu je cílem dosáhnout nuly či dokonce ziskového hospodaření," řekl. Poděkoval také fanouškům a vyhlásil, že chce, aby v nové sezoně překročil průměr návštěvnosti 15 tisíc diváků.