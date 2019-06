Hovorka si přestup do Slavie řešil sám. Sparťanská minulost? Je jiná doba | iSport.cz

Jak se zrodil váš přestup do Slavie? Kdy vás oslovilo její vedení poprvé?

„Bylo to v průběhu jarní části uplynulé sezony, konkrétně mě oslovil Jan Nezmar. Shodou okolností jsem se ale o jejím zájmu dozvěděl dřív přes třetí osobu. Pak už ale přišlo konkrétní jednání s tím, že o mě mají zájem. Ptali se mě i na to, jak se k tomu stavím já, vzhledem k tomu, že jsem v minulosti působil ve Spartě. Já jsem říkal, že vzhledem k tomu, kde se Slavia pohybuje, je to pro mě atraktivní. Nechtěl jsem se tím ale nijak moc zaobírat, jelikož stále probíhala sezona. Až ke konci ročníku došlo na konkrétnější jednání.“

Kdo byl tou třetí osobou?

„Když jsme hráli v Liberci, tak jsem se to dozvěděl přes kluky. Oni mi vlastně řekli, jestli o zájmu Slavie vím.“

Sám jste nakousl svou sparťanskou minulost. Jste smířený s tím, že to můžete mít ve Slavii o to těžší?

„Očekávám, že náročnější to bude. Ale kabina mě přijala vřele, což je pro mě to nejdůležitější.“

Souček skoro za 400 milionů? Podepsal Slavii na pět let, ale mohl by i odejít

Reakcí fanoušků, ať z jednoho nebo z druhé tábora se neobáváte?

„To už závisí na nich. Já jsem trochu v očekávání, ale za sebe můžu říct, že nechám na hřišti vše. To je má práce, podat co nejlepší výkon.“

Josefu Hušbauerovi nějakou chvíli trvalo, než se emoce uklidnily a první měsíce pro něj snadné nebyly. Jste na toto připravený?

„Já jen doufám, že navážeme na uplynulou sezonu a že nebudu dávat fanouškům nějakou možnost a záminku a že je snad přesvědčím, že i já se dokážu podílet na fotbalovém úspěchu.“

Konzultoval jste to například právě s Josefem Hušbauerem, jakožto bývalým sparťanem?

„Jo, tak kluků je tu víc. Pepa Hušbauer, Simon Deli, s nimi jsem hrál ve Spartě. Na druhou stranu vidíte, že je fanoušci postupem času přijali a věřím, že já půjdu stejnou cestou.“

Ono v dnešní době už je to trochu něco jiného, než třeba před 15 lety, kdy byl přestup mezi Slavií a Spartou prakticky nepředstavitelný…

„Je to tak. Teď už je jiná doba. Co bylo, bylo a chci to hodit za sebe. Do Sparty jsem přišel zraněný a i tím jsem to měl o dost těžší. Na což se ale nechci vymlouvat. Mnoho jsem tam toho ale neodehrál. Jsem proto rád za to, že mi pak Jablonec umožnil hrát tam a díky tomu jsem tady.“

Jaroslav Tvrdík říkal, že jednání s Jabloncem a panem Peltou nebyla jednoduchá. Vnímal jste to tak také?

„Jelikož nemám manažera, tak jsem všechny tyto věci kolem přestupu musel řešit sám, takže jsem věděl, jak pokračují. Asi to bylo normální. Jsem rád, že šlo o rovné jednání.“

Takže nenastala chvíle, kdy by to vypadalo, že z přestupu sejde?

„Popravdě jsem doufal, že budou jednání rychlejší a stihne se vše vyřešit do dovolené. Na druhou stranu jsem rád, že se přestup dotáhl a mohu být ve Slavii od prvního dne přípravy.“

Jak velkou roli sehrál ve vašem přestupu trenér Jindřich Trpišovský?

„To je další důvod, proč jsem tady. Potkali jsme se na Žižkově i v Liberci, kde jsem se setkal i s Janem Nezmarem. Víme, co od sebe můžeme čekat, a já doufám, že splním jejich očekávání.“

Jak těžké bude se prosadit? Přeci jen Slavia má stoperů mnoho.

„Slavia se prezentuje jako nejlepší klub v České republice a já jsem rád, že mohu být jeho součástí. Je to jen na mně, jak se s konkurencí poperu.“

Věříte, že díky své silné rozehrávce zapadnete do herního modelu?

„Budu se o to snažit.“

Vše o Slavii čtěte zde>>>