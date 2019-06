Velké jméno pro Dynamo! Do přípravy se zapojí Sivok, cizina má ale přednost | iSport.cz

Tomáš Sivok a budějovické Dynamo? Je to zase o kousek blíž. Bývalý reprezentační stoper se v úterý zapojí do přípravy ligového nováčka. Pokud nedostane zajímavou nabídky z ciziny, mohl by v Dynamu zůstat natrvalo. Pětatřicetiletý Sivok hrál FORTUNA:LIGU naposledy v roce 2008 za Spartu.