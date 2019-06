Slavia roste, Tvrdík z toho někdy nespí. Cílem je LM i skončit bez ztráty | iSport.cz

Ještě před pár lety to s ní nevypadalo nejlépe. Slavia nebyla daleko od pádu do druhé ligy, či dokonce od krachu. To je ale minulost. „Sešívaní“ momentálně prožívají skvělé období a právem sní o účasti v Champions League. K postupu do základní skupiny milionářské soutěže má pomoci tým vedený kapitánem Tomášem Součkem, kterého se podařilo Slavii udržet, ale i nové posily Júsuf Hilál, David Hovorka a Tomáš Holeš.

Co pro vás znamenala uplynulá sezona?

„Byla to pro mě sezona snů. Jsem rád, že u úspěchů mužů a žen sekundovaly i mládežnické týmy. Jsem velmi rád, že naše mládežnické výběry končily na prvních nebo druhých místech ve svých soutěžích. Samozřejmě si vážím a bylo pro mě mimořádnou zprávou i to, že se našemu týmu U16 podařilo vyhrát silně obsazený All Stars Cup, na kterém porazil našeho rivala Spartu, ale třeba i Atlético Madrid a ve finále PSG. Je to výborná zpráva, protože je vidět, že klub roste ve všech směrech a není to jen o úspěších A týmu.“

Jaké má Slavia cíle do nové sezony?

„Pro nás je hlavním cílem uspět ve 4. předkole Ligy mistrů. Chceme tím dokončit celý fantastický rok a zkusit postoupit do základní skupiny. To je náš cíl, kterému jsme podřídili veškeré naše úsilí. Je jednoznačné, že jsme měli v uplynulé sezoně skvělý tým, ale nemá smysl rekapitulovat, s kým se nám podařilo vítězně vypořádat v jednotlivých předkolech. Nyní chceme postoupit do Ligy mistrů a samozřejmě také obhájit titul.“

Není to tak dávno, co se Slavia dostávala z velkých finančních potíží a nyní se vyhřívá na výsluní a dává si za cíl Ligu mistrů. Nemůže být takto rychlý růst i trochu komplikací?

„Pro mě je to velmi těžké. Mnoho dní nespím. Ale Liga mistrů není úplně podmínka. Je to přání, které je podpořené kvalitou týmu. Panuje tu tak skvělá atmosféra, že kdy jindy si dát tento cíl, než teď. Je to příležitost, pro kterou je nyní potřeba udělat maximum.“

Má klub kromě obhajoby a postupu do Ligy mistrů i jiné, nefotbalové cíle?

„Cíl máme určitě také ekonomický. Daří se nám stále snižovat ztrátu klubu. Končí etapa investování do hráčů nebo do klubu jako takového a věřím, že dříve nebo později se nastartuje motor ziskové ekonomiky ať už z příjmů z evropských pohárů nebo z prodeje hráčů. Pro příští sezonu už máme tedy cíl skončit v černých číslech. To znamená dosáhnout alespoň nuly, když ne ziskového hospodaření. Chceme být nejen úspěšný silný klub, ale i nezávislý klub.“

Podařilo se vám udržet Tomáše Součka. To je velmi klíčové, že?

„Pro nás bylo dalším logickým cílem nikoliv posílit, ale udržet tým pohromadě. Nechtěli jsme dopustit rozprodej týmu. Je jeho velkou výhodou, že je dlouho pohromadě, hráči se znají a panuje v něm skvělá atmosféra. Proto pro nás největší posilou přestupního období je, že jsme udrželi základní jedenáctku včetně právě Tomáše Součka. Mám hroznou radost, že jsme s ním uzavřeli novou pětiletou smlouvu, která obsahuje výstupní doložku ve výši 15 milionů euro. Věřím, že nám pomůže kvalifikovat se do základní skupiny Ligy mistrů.

Je možné, že klub někdo v blízké době opustí?

„Daří se nám držet celou základní jedenáctku pohromadě. Máme jediný případ, který je otevřený. Jeden evropský klub aktivoval výstupní doložku Michaela Ngadeua. Momentálně nelze říct, že hráč a onen klub jsou dohodnutí, ale jednají. Plně to respektujeme. Hráč je na mistrovství Afriky a i proto na něj nechceme tlačit s finálním rozhodnutím. Samozřejmě bychom ale chtěli, aby zůstal.“

Vzhledem k možnému odchodu Ngadeua jste tedy přivedli Davida Hovorku?

„Právě vzhledem k této situaci je Hovorkův příchod logickou reakcí. Pro mě je to mimo trojici nejvýznamnějších klubů nejlepší hráč na své pozici v České republice. Jak sportovní ředitel, tak trenér si jeho příchod k nám přáli.“

Do klubu přichází také krajní obránce Tomáš Holeš…

„Jsem velice rád, že do klubu přichází. A to jak z hlediska zvýšení konkurence, tak co se týče zdravé budoucnosti klubu. Je to vynikající hráč. Živě si ho bohužel pamatuji z našeho vzájemného zápasu z nadstavby s Jabloncem. Musím říct, že jsem ocenil, že hrál naplno, krásně a dal nám také pěkný gól. Když jsme spolu pak hovořili, tak jsem mu říkal, že takové výkony od něj očekáváme.“

