Baník dává druhou šanci Azevedovi. Páník: Žádného hráče nehodím do koše | iSport.cz

Prioritou ostravského vedení na toto přestupní období bylo posílení ofenzivy, konkrétně pozice hrotového útočníka a pravou stranu záložní řady. To se povedlo Tomášem Smolou a Milanem Lalkovičem, přesto by Baník ještě někoho na kraj uvítal. „Marek Jankulovski už se do toho švunku dostal, pracuje ve dne, v noci. Dovolenou neměl, takže věřím, že kádr dá do kupy a ještě se mu podaří něco zrealizovat,“ usmívá se trenér Bohumil Páník.

Slezané stále nevyloučili příchod Rudolfa Reitera z Bohemians či Romana Potočného z Liberce. Transfer Adriela Ba Louy z Karviné, na kterého se Baník rovněž vyptával, je naopak vzhledem k vyšponované cenovce aktuálně „mrtvý“. Existuje nicméně ještě jedna varianta, která by všechny potenciální posily mohla nechat ve svých klubech a Baník by nestála ani korunu.

Dyjan Carlos de Azevedo.

Baníkovec De Azevedo: ve stresu nadává česky, má rád Petržel(k)u

Brazilský ofenzivní univerzál se do Ostravy v tichosti vrátil po nepovedeném hostování v druholigovém FC Paříž, který na něj neuplatnil opci, což vzhledem k pouhým sedmi odehraným soutěžním utkáním není překvapující.

Poněkud neočekávané, nicméně sympatické, je však gesto Baníku, který podle informací deníku Sport dává Azevedovi, jenž v neděli oslaví 28. narozeniny, druhou šanci. Ne že by na to technický šikula fotbalově neměl, ale v živé paměti je stále jeho loňský vytrucovaný odchod do Francie...

„On a hlavně jeho agent si musí uvědomit, že při jednání musí být korektnost,“ vrací se k bouřlivým negociacím kouč Páník. „Nakonec ho to v jeho letech spíše přibrzdilo. Kdyby byl v Baníku, věřím, že by odehrál určitě více zápasů a mohl být přínosem pro mužstvo. Vyplnil by post, který nám chyběl, mohl dostat obrovský prostor,“ připomíná jarní problémy s úzkým kádrem.

I v současném mančaftu je ještě pár mezer, které by mohl vyplnit právě Azevedo. Jeho výhodou totiž je, že dokáže v útoku zahrát z obou stran i zprostředka, navíc má v sobě oproti Evropanům faktor X v podobě neotřelého řešení. „Žádného hráče, ač ten rozchod nebyl ideální, nesbalím a nehodím do koše. Naopak, možná to trochu přehodnotí v hlavě a uvidíme, jak se bude chovat a jaký bude jeho výkon. Chci mít dvacítku dobrých hráčů, aby byla konkurence,“ dodává Páník.

