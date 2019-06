Patrik Hrošovský a Genk. Plzeň dostala další nabídku, má podmínku | iSport.cz

Jeden přestup – do stavu manželského – má Patrik Hrošovský čerstvě za sebou. A ke druhému – už ryze fotbalovému – je tak blízko jako nikdy předtím. Genk se totiž nenechal odradit a vyšponoval svou nabídku na transfer slovenského reprezentanta na šest milionů eur, tedy 154 milionů korun. „To je částka, za kterou je Plzeň ochotná Hrošovského uvolnit. Už se s jeho ztrátou pomalu smiřuje,“ řekl deníku Sport nejmenovaný insider fotbalového trhu.

Jde o zásadní zvrat v této přestupové telenovele, protože se až doteď mělo za to, že hráč s číslem 17 bude dres Viktorie oblékat ještě minimálně celý podzim. Minulý týden to na startu přípravy ostatně potvrdil i trenér Pavel Vrba v souvislosti s akvizicí Lukáše Kalvacha z Olomouce.

„Přiznám se, že s Kalvachovým příchodem se trochu připravujeme i na odchod Patrika Hrošovského. V tomto přestupním termínu ještě ne, ale je možné, že za půl roku, nebo za rok odejde,“ uvedl Vrba s vědomím toho, že vedení Viktorie první nabídku Genku odmítlo.

Vylepšená nabídka nejde ignorovat

Jenže belgický mistr ve snaze získat tvořivého záložníka nepolevil, naopak ještě přitopil pod kotlem. Nový návrh ve výši šesti milionů eur (154 milionů korun) už zkrátka musí vzít plzeňští bossové v potaz, jde o mimořádně zajímavou sumu, která se v budoucnosti nemusí opakovat. Hrošovský má ostatně v sedmadvaceti letech na transfer do zahraničí nejvyšší čas a jeho přání změnit vzduch je rovněž třeba brát v potaz.

Jelikož však jde o naprosto klíčového hráče, Plzeň nyní s Genkem jedná o variantě, že by Hrošovský zmizel až po kvalifikaci Ligy mistrů, do které český vicemistr vstoupí za pět týdnů proti Olympiakosu Pireus. Pro účast v základní skupině přitom český zástupce musí vedle řeckého týmu vyřadit ještě dva protivníky.

Jde o stejný model, který Plzeň úspěšně aplikovala už v létě 2013 v případě Vladimíra Daridy. Jeho přestup do Freiburgu za čtyři miliony eur tehdy rovněž uzavřela dopředu, ale svou oporu uvolnila až na sklonku srpna po úspěšném zvládnutí play off Champions League. Teď by si to tedy Viktoria ráda v případě Hrošovského celé zopakovala.

Personálně je západočeský klub na tuto operaci připraven – kromě novice Kalvacha má trenér Vrba jako náhradu za Hrošovského k dispozici i Tomáše Hořavu s Romanem Procházkou a šanci mohou dostat i mladíci Pavel Bucha s Dominikem Janoškem, kteří se vracejí z hostování.

Dnes Viktoria nastoupí v Liptovském Mikuláši ke svému třetímu přípravnému zápasu, nicméně Hrošovský u toho ještě nebude. Užívá si prodloužené dovolené, během které stihl minulou sobotu svatbu a nyní tráví líbánky s manželkou Klárou ve Francii na Azurovém pobřeží.

