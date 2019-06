Škrty ve Spartě. Vatajelův odchod na spadnutí, Čivič uvízl na mrtvém bodě | iSport.cz

Od startu letní přípravy bylo zřejmé, že Letenští se službami Bogdana Vatajela nepočítá. Rumun se sice vrátil z hostování v Jablonci, do tréninkového bloku ovšem se spoluhráči nevstoupil. Sparta se omezila pouze na vyjádření, že jedná o jeho případném odchodu.

Ten je podle informací portálu iSport.cz jednou nohou z klubu pryč. O šestadvacetiletého fotbalistu projevily velký zájem dva rumunské kluby, Viitorul Constanta a Universitatea Craiova, odkud na Letnou v zimě 2016 přišel.

Právě do Craiovy se Vatajelu s největší pravděpodobností vrátí. Od Sparty totiž dostal svolení, aby v balkánském klubu absolvoval zdravotní prohlídku. Pokud vše proběhne bez komplikací, nic nebude bránit tomu, aby byl transfer formálně zpečetěn. Tak se totiž zatím nestalo. Pražané by za Vatajela měli vyinkasovat zhruba 13 milionů korun plus procenta z případného dalšího přestupu.

Na bodu mrazu naopak uvízla situace kolem Eldara Čiviče. O talentovaného obránce projevilo zájem Dinamo Záhřeb, jeho zástupci jednali koncem minulého týdne v Praze. K dohodě ovšem nedošlo.

Podle informací serveru iSport.cz jsou překážkou zcela rozdílné představy obou klubů o formě transferu. „Dinamo chce Čiviče získat na hostování s následnou opcí, to se ale Spartě nelíbí. Preferuje tvrdý přestup,“ informuje zdroj detailně obeznámený s pozadím vyjednávání.

Nelze vyloučit, že k dohodě nakonec přece jen dojde. V tuhle chvíli je to ale spíš nepravděpodobné. Záležet bude na tom, jak vedení chorvatského klubu se současným stavem naloží. Sparta totiž nehodlá ze svého stanoviska uhnout.