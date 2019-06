INVENTURA kádru Sparty post po postu: kdo má nejblíž do sestavy? | iSport.cz

Prvotní fázi letní přípravy má Sparta za sebou. Soustředěním v Rakousku nyní vstupuje do té druhé, naprosto stěžejní. Trenér Václav Jílek do Bad Leonfeldenu odvezl dohromady 26 hráčů. Pokud připočteme marody a Georgese Mandjecka, jenž se v dresu Kamerunu účastní Afrického poháru národů, čítá letenská armáda celkem 34 jmen. Z nich v následujících týdnech vykrystalizuje komando, se kterým Sparta vlétne do nové sezony. V placené části článku post po postu rozebíráme, s jakou sestavou by Letenští do ročníku 2019/20 mohli vstoupit.