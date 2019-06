Stanciu a Slavia? Trpišovský řekl, že by ho chtěl. Proběhl i kontakt | iSport.cz

První přípravný zápas Slavii nevyšel, s Českými Budějovicemi padla 0:2. Mistr se ve středu představil ještě bez reprezentantů, trenér „sešívaných“ Jindřich Trpišovský je se skladbou kádru momentálně spokojen. Na jeho doplnění bude pracovat zřejmě jen v případě, kdyby někdo odešel.

Hovoří se o tom, že máte zájem o záložníka Nicolae Stancia. Jak situace okolo něj vypadá?

„Něco proběhlo, řeší to Honza Nezmar (sportovní ředitel) a vedení klubu. K nějakému kontaktu došlo, ale bude to složité. Myslím, že v tuhle chvíli to není aktuální.“

Jak moc byste Stancia chtěl?

„Je to šikovný, nadstandardní hráč. Myslím, že je to možná nejlepší zahraniční hráč, který se objevil v naší lize. Mám ho v kategorii výborných hráčů. Jeho typologii tady možná úplně nemáme. Myslím, že takového hráče by chtěl každý trenér, navíc pokud se chceme rovnat týmům jako Ajaxu, Celtiku a dalším, které nás mohou čekat v předkole Ligy mistrů a pak dál v Evropě.“

Tenhle přestup by případně asi hodně vydráždil fanoušky Sparty...

„Upřímně, tohle nemůžu řešit. Ten hráč je momentálně v arabské lize. Teď to není aktuální, ale objevila se nějaká možnost. Dostal jsem dotaz, jestli bych ho chtěl. Řekl jsem, že jo. Přicházel by z jiné ligy. Vždycky je to o výkonech toho hráče. Díváme se na to, jestli by nám sportovně pomohl a jestli k nám chce.“

Osobně hodně dáte na charakter. Zapadl by k vám po této stránce?

„Nepracoval jsem s ním, ale informace o něm máme od všech možných bývalých spoluhráčů a dalších lidí. V dnešní době není problém vidět spoustu jeho zápasů. Mám na něj jen pozitivní reference.“

Nestraší vás, že ze Sparty brzy odešel, ačkoliv prohlašoval, že neodejde bez trofeje? A že teď po půl roce opět mění názor a chce pryč z Arábie?

„Co bylo, to bylo. Je to hráč v nejlepším fotbalovém věku. Nějakým způsobem se ocitl v Arábii, to je jeho příběh, jeho věc. Myslím, že naopak to, že odtamtud chce odejít a hrát evropský fotbal, ukazuje, že to má v hlavě srovnané. Momentálně bych bral jako pozitivum, že během krátké doby prozřel k tomu, že se chce vrátit do fotbalové Evropy.“

SESTŘIH: Slavia - Č. Budějovice 0:2. Podívejte se, jak mistr padl s nováčkem

Stoch do Řecka? Záleží, co chce

Mluví se i o tom, že Miroslav Stoch má nabídku z Řecka. Odejde?

„Normálně s námi trénuje, nabídku obdržel, klub nás kontaktoval. Teď to bude o tom, jestli budeme ochotní ho uvolnit. A hlavně bude záležet na hráči, co on bude chtít. Nabídky jsou ale na víc hráčů.“

Třeba na Michaela Ngadeua a Simona Deliho, že?

„Taky se o nich mluví, myslím, že nás to bude provázet celé léto. V Evropě bude spousta přestupů. Myslím, že až se udělá pár přestupů mezi velkými kluby, bude se to pak ještě hýbat. Po úspěšné minulé sezoně tomu budeme čelit dlouho. Všichni víme, že Míša a Simon mají výstupní klauzule, je to spíš o nás bez nás. Bude záležet na tom, jak se rozhodnou ti hráči. Míša je navíc na mistrovství Afriky a může jít s Kamerunem daleko. On může zajímat víc klubů, nejenom Gent.“

Máte ještě pozice, kde byste chtěl posílit?

„Máme široký kádr, jsme s ním spokojení, ale jak říkám, někteří hráči mají výstupní klauzule a mohou přijít i jiné nabídky. V ten moment bychom na to případně reagovali. Pokud by nikdo neodešel, tak o nikom jiném už neuvažujeme. Bylo by to jen v případě, kdyby přišlo nedej Bože nějaké zranění nebo kdyby někdo odešel. Ale máme i hráče na hostování, dalo by se to řešit případně i stažením některého z nich.“