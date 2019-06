INVENTURA kádru Slavie: na kterém postu má kouč nejvíc exkluzivní výběr | iSport.cz

Postavit dvě jedenáctky, které mohou hrát v Česku o titul? Pro slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského to momentálně není problém. Červenobílí úspěšný kádr z uplynulé sezoně zatím drží pohromadě, navíc ještě nabobtnali o obránce Tomáše Holeše a Davida Hovorku a útočníka Júsufa Hilála. Dnes Trpišovského kohorta vyráží na herní soustředění do Rakouska, kde se bude chtít dostat do pohody, kterou měla při marších za českým doublem a do čtvrtfinále Evropské ligy. V placené části článku mimo jiné rozebíráme situaci v sestavě Slavie post po postu.