Deli už je pryč, teď udržet Ngadeua. Slavia to zkusí novou smlouvou | iSport.cz

Je jich o jednoho míň. Míň o velkou hvězdu, elegána, vznešeného obránce, který si zpracovával míče na prsa i ve chvíli, kdy mu funěl za krkem protihráč. Simon Deli míří do Brugg, do týmu belgického vicemistra, který aktivoval výstupní klauzuli 2,5 milionu euro, tedy zhruba 65 milionů korun, a kromě štědré smlouvy nabízí africkému stoperovi život v Západních Flandrech, kde to pro něj a jeho rodinu bude i díky mateřské francouzštině útulnější.

„Je to oslabení, to nebudeme zastírat. Ale na tenhle zásah jsme se nějakým způsobem připravovali nejen příchodem Davida Hovorky, ale i dalšími kroky,“ ubezpečil Jaroslav Köstl, asistent trenéra Jindřicha Trpišovského, že si mužstvo s tímhle odchodem poradí.

S tímhle ještě ano. Kromě právě Hovorky je k dispozici navíc Ondřej Kúdela, Michal Frydrych přeučovaný taky na pravého obránce, a k tomu Alex Král, který ovšem většinu zápasů za Slavii odehrál ve středu zálohy.

A samozřejmě Michael Ngadeu. Ale u něj je taky problém. I on má totiž ve smlouvě výstupní klauzuli, kterou se snažil v nedávné době rozlousknout KAA Gent. Vedení „sešívaných“ ale nemělo náladu bavit se o dlouhodobých splátkách, na které chtěl Gent sumu 4,5 milionu eur, tedy přibližně 120 milionů korun, rozsekat.

„O žádném žhavém zájmu teď nevíme,“ řekl k aktuální situaci kolem Ngadeua Jaroslav Köstl.

Jenže Slavia není v případě platné výstupní klauzule zrovna ve výhodné pozici, i proto prý vymýšlí pro kamerunského obránce novou smlouvu, v němž by žádná cifra, která by ho automaticky uvolňovala, nebyla zakotvena. Její znění nicméně není vůbec hotové, jen se má za to, že Ngadeu je ochotný se o novém kontraktu bavit.

Každopádně teď je na dovolené po tom, co minulou sobotu vypadl s Kamerunem z Afrického poháru národů po osmifinálové prohře s Nigérií 2:3. První ligová kola sezony proto nestihne, to se ví už dlouho.

Proto je teď na forhontu dvojice Ondřej Kúdela, David Hovorka.

„Na začátku sezony budeme určitě spoléhat na tyhle dva. Bylo na to připravovaní už od samého začátku, že to bude stát na nich. Vědí o tom,“ ujišťuje Köstl.

Proto taky nastoupili v prvním poločase posledního přípravného zápasu proti Viktorii Žižkov společně. Gól nedostali, byť se středeční utkání velkou prověrkou jejich souhry nazvat nedalo.

Do druhé půle vyběhl Michal Frydrych s Jakubem Hromadou. První sehrál na stoperu většinu letní přípravy, druhý si stoupl dozadu vyloženě jednorázově.

Ještě před play off Ligy mistrů bude Ngadeu každopádně zpátky. Jestli tedy dřív nepřijde klub, který zmáčkne děsivě blikající tlačítko „výstupní klauzule“.

