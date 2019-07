Velký rozhovor s Jílkem: o vizích, faktoru Rosický či vytěžení Kangy | iSport.cz

Pochvaluje si skvělou pracovní morálku celého mužstva, myšlenkové propojení se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým i vysokou kvalitu kádru. Václav Jílek, od léta nový letenský kouč, věří, že má k ruce veškeré komponenty, aby po letech ze Sparty opět vytvořil dominantní tuzemskou sílu. I když si uvědomuje, že to nebude hned.

Do Sparty jste se vrátil po čtyřech letech. V jakém stavu jste klub našel?

„Nevím, jestli ten prostor, který tu zatím jsem, je dostatečný, abych dokázal objektivně zhodnotit situaci. Našel jsem tu lidi, kteří mají velkou vervu, zápal a vizi něco změnit. Stejně tak na mě působí i hráči. Velmi pozitivně, mají dobrou pracovní morálku. Jsem nadšený z toho, jak to funguje, ale pořád jsme teprve na začátku cesty.“

Jak aktuální stav koresponduje s vašimi očekáváními?

„Možná, že celková atmosféra očekávání předčila. Byť se člověk vrací do svým způsobem známého prostředí, tak má respekt. Navíc ta role je teď jiná. Zatím musím říct, že jak celý realizační tým, tak i hráči a vedení jsou pozitivní. Ve finále to bude o výsledcích, je důležité, abychom byli jednotní, trávili spolu hodně času a nastavila se správná atmosféra. Věřím, že děláme dobré kroky.“

O vás se v souvislosti se Spartou v minulosti hovořilo už několikrát. Dá se tedy říct, že jste v momentě, kdy klub hledal trenéra, automaticky počítal, že ke kontaktu dojde?

„Slovo automaticky je strašně silné. Nejsem typ trenéra, který by za každou cenu čekal na danou příležitost. Samozřejmě, nějakým způsobem se dají rozklíčovat požadavky a způsob uvažování, že některé faktory mluvily v můj prospěch. Že se Sparta může zaobírat mým jménem. Nebylo to ale tak, že bych se k tomu nějak upínal, to vůbec ne. Čekal jsem na konkrétní jednání, v médiích toho vždycky proběhne hodně. Ale že je ze strany klubu možné oslovení, to jsem si uvědomoval.“

Jak složitá jednání to z vašeho pohledu byla?

„Nebylo to složité. Vždycky to bylo velmi korektní a pozitivní. Spíš šlo skutečně o to, abych já udělal rozhodnutí, což nebylo přímo na základě těch jednání. Ta mi dávala sportovní argumentaci, ale bylo to o mně, o rodině. Abych udělal ten nejlepší krok.“

Co pro vás během jednání hrálo hlavní roli?

„Musím říct, že po těch schůzkách, ať už s Tomášem Rosickým a následně i Františkem Čuprem, pro mě byla hodně důležitá ta vize. Člověk zvenku vnímá, že Sparta dlouhodobě tápe a zatím úplně nenašla cestu, kudy z toho ven. Na základě schůzek jsem nabyl dojmu, že lidé z vedení ví, o čem mluví.