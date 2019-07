Spartu zase ohromil Krejčí. Nováček hovořil o spolupráci s Kangou i zpěvu | iSport.cz

Video k článku Sparta - Jablonec: Naprostá nádhera! Kanga vymetl růžek Hrubého brány, 2:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Kdy jste se dozvěděl, že si proti Jablonci odbudete ligovou premiéru ve sparťanském dresu?

„Zhruba ve středu jsem se dozvěděl na nějakém nácviku, že tam je určitá možnost. To že nastoupím, jsem tušil pevně od pátečního předzápasového tréninku.“

Jak jste se cítil? Byl jste nervózní?

„To bych neřekl, ale přeci jen jsem čtyři měsíce nehrál zápas, takže jsem se v úvodních dvaceti minutách rozkoukával. Myslím si, že to bylo i trochu vidět. Pak jsem se do toho ale dostal, získal jsem herní jistotu a postupně se tím můj výkon zvedal.“

Jak probíhala příprava na zápas vzhledem k nepovedenému utkání se Slováckem? Byla v něčem jiná?

„První den po Slovácku jsme si řekli, co bylo špatně, ale pak už jsme se to snažili hodit za hlavu a soustředit se na Jablonec a vyšlo to dobře.“

Ve středu hřiště jste spolupracoval s Guélorem Kangou a Martinem Haškem. Jak se vám s nimi hrálo?

„Jsou to oba výborní fotbalisti, takže spolupráce s nimi byla super. Mají dobrý pohyb, běhají celé utkání od začátku do konce. Díky tomu si neustále hledají prostory a mně se pak o to lépe přihrává a celkově hraje lépe.“

Chvílemi to vypadalo, že máte i hodně defenzivní úkoly. Bylo to tak?

„Ano, měl jsem držet pozici šestky před stopery. Snažil jsem se dodržovat to, co po mně trenér chtěl. Myslím si, že to fungovalo. Nezavíral jsem díky tomu výš prostor Kangovi a Haškovi.“

Poprvé jste si užil i děkovačku s fanoušky, jaké to bylo?

„Super. Jsem rád, že zůstanou až do konce. Za to jim děkujeme, je to skvělý pocit.“

Jaký jste zpěvák? Zazpíval jste si novou vítěznou píseň Sparty?

„Popravdě zazpíval. Slova jsem znal z internetu, když jsem se koukal, takže jsem se i docela chytal a zazpíval si.“

Nenarážíte na to, že jste ten druhý Ladislav Krejčí?

„Spíš to bylo ve chvíli, kdy se měl udát můj přestup a já ještě se Spartou netrénoval, to se na sociálních sítích něco objevilo. Pak během prvního dne tady, ale od té doby jsem nic takového neslyšel.“

Sparťanská marodka na tribuně. Přihlíželi Václav Kadlec, Bořek Dočkal, Costa... • Foto Czech News Center / Rušinová Mária