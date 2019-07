Dojatý Krmenčík po triumfu: Myslel jsem vážně, že se vrátím silnější | iSport.cz

V soutěžním zápase jste se trefil po jedenácti měsících. Jaký je to pocit?

„Hlavní je, že jsme vyhráli, udělali tři body a můžeme se v klidu soustředit na další zápas, co nás čeká v úterý.“

Doléhala na vás tíseň, že se vám v prvních utkáních nepodařilo skórovat?

„Jsem rád, že jsem se trefil dneska a že jsme vyhráli. Zpátky se nedívám. Jsem rád, že se týmu daří, že všichni šlapeme a že si jdeme si pro to, co je Viktorce vlastní.“

Přišlo mi, že po vaší první brance vás přemohlo dojetí. Možná se objevily i slzy. Sedí to?

„Myslel jsem na všechno, co se mi stalo. Na svoji rodinu, jak při mně stála. Taky na našeho fyzioterapeuta Petra Naslera, který se mnou prožil osm měsíců tvrdý dřiny. To, co se mi stalo, bych nikomu nepřál. Je to strašně nepříjemná záležitost. Už dopředu jsem říkal, že se vrátím silnější. A to jsem myslel vážně.“

Hodně jste toužil po hattricku?

„Myslel jsem na to, ale hřiště bylo po lijáku hrozně těžké. Pro obě mužstva to bylo složité. Vlastně musím pochválit i Karvinou. Opravdu hrála dobře, trenér je připravil výborně. Hlavně fyzicky. Osobně jsem si myslel, že odejdou v sedmdesáté minutě… Ale to se nestalo. Mužstva, která s Karvinou budou hrát v dalším průběhu ligy, to budou mít nesmírně těžké. Oni nevypustili jediný souboj.“

Čistě z osobního hlediska, pojedete na odvetu s Olympiakosem v rámci druhého předkola Ligy mistrů v lepší náladě?

„O mě nejde. Doma jsme hráli 0:0, jedeme tam pro dobrý výsledek. Respektive pro takový, abychom z Pirea odjížděli s tím, že vezeme postup.“

Jak se cítíte fyzicky? Zvládnete už celý zápas?

„Někdo se s tím po zranění pere déle, někdo kondici dožene dřív. Odmakal jsem všechno. Cítím, že vydržím víc než sedmdesát minut. Dneska bych mohl klidně odehrát celý zápas. Trenér se ale rozhodl jinak, vůbec jsem nebyl proti. V tréninku se cítím silnější a silnější. Ve fyzické připravenosti problém není.“

Po vyrovnání Rundiče na 1:1 jste přeřadili na vyšší rychlostní stupeň a zápas zvládli. Vnímáte herní posun oproti minulé sezoně?

„Ano, je to vidět. Posunuli jsme se dál. Děláme to, co po nás trenéři chtějí. Viz stopeři prostě… Radši nic, nebudu vám říkat taktiku. Každopádně jsme dál, v zápasech je to vidět. Herní projev je lepší, než kdy byl.“