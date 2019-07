Housku po zahozené penaltě objal i gólman Slavie: Hrozné pocity... | iSport.cz

Gólman Slavie Ondřej Kolář utěšuje olomouckého záložníka Davida Housku poté, co v utkání nedal penaltu • Barbora Reichová / Sport

Gólman Slavie Ondřej Kolář utěšuje olomouckého záložníka Davida Housku poté, co v utkání nedal penaltu • Barbora Reichová / Sport

Gólman Slavie Ondřej Kolář utěšuje olomouckého záložníka Davida Housku poté, co v utkání nedal penaltu • Barbora Reichová / Sport

Při hubeném vedení Slavie byla Sigma neustále blízko bodu. Po pár příležitostech přišla ta největší šance na srovnání. Poté, co sudí Zbyněk Proske po zhlédnutí videa v nastavení nařídil penaltu, si míč na penaltový puntík postavil David Houska. Spasitelem svého týmu se ale šestadvacetiletý středopolař nestal. Pokutový kop poslal pouze do pravé tyče Kolářovi branky. „Hodně mě to mrzí. A také ještě bude,“ smutnil neúspěšný exekutor, jehož po závěrečném hvizdu objímal i gólman Slavie Ondřej Kolář, který naopak stál na vítězné straně barikády.