Šéf disciplinárky o fanoušcích Slavie: Zavření celého stadionu je na stole | iSport.cz

Bude se disciplinární komise zabývat chováním fanoušků Slavie při zápase s Olomoucí?

„Určitě se tím bude zabývat už na svém zasedání ve čtvrtek. Už jsem vydal pokyn k tomu, aby bylo ihned zahájeno disciplinární řízení se Slavií.“

Slavia byla v podmínce, na utkání s Olomoucí měla zavřenou Tribunu Sever. Dá se očekávat, že po dalším excesu pro ni přijde ještě tvrdší trest než dosud?

„Myslím, že vzhledem k tomu, že Slavia byla v podmínce, došlo k masivnímu použití pyrotechniky, přerušení utkání a především k vhazování několika kusů pyrotechniky do sektorů hostí přímo mezi diváky, není nic logičtějšího, než že bude následovat ještě přísnější trest než dosud. Naštěstí se nikomu nic nestalo, alespoň podle zprávy technického delegáta, nic nebylo poškozeno. Nechci předjímat rozhodnutí disciplinární komise, ale když vám nepomůže zavření jednoho sektoru a v tom druhém, kam se ti fanoušci přemístí, se stane něco podobného, tak se to logicky nabízí. Komu není rady, tomu není pomoci.“

Je podle vás reálnou variantou, že Slavii zavřete celý stadion?

„Myslím, že i tato varianta je na stole.“

Slavia - Olomouc: Domácí fanoušci zakouřili Eden, světlice házeli i do kotle hostí

Vedení Slavie se vůči tomuto chování jasně vymezilo, předseda představenstva Jaroslav Tvrdík jednání těchto fanoušků jasně odsoudil. Může to být polehčující okolnost?

„Velmi oceňuji, jak se vedení klubu, ale i hráči a většina diváků k celé záležitosti postavili. Důležitý je ale nejen tento postoj, ale především konkrétní opatření, která klub zvolí ve vztahu k problematickým fanouškům. Pokud budou přijata opatření, která by mohla vést k tomu, že by se do budoucna tomuto jednání zabránilo, tak to logicky vezmeme do úvahy při stanovení formy a výše trestu. Ideální by ale bylo, kdyby se konkrétní pachatele podařilo identifikovat. Že bychom znali jejich jména, a tím pádem že by jim hrozilo reálně potrestání nejen v rámci návštěvního řádu a klubových pravidel, v rámci LFA, ale i v přestupkové, možná trestně právní rovině. Házení pyrotechniky na lidi podle mě naplňuje skutkovou podstatu trestného činu. Myslím, že to by bylo rozhodující, ovšem zatím nemám informaci, že by se pachatele identifikovat podařilo. Pokud se to nepovede a oni budou neustále skrytí v davu, obávám se, že jiný než plošný trest není bohužel na pořadu dne.“

Kdyby se to povedlo a Slavia by přišla s konkrétními jmény, byli byste při trestání mírnější a nezavírali byste Slavii celý stadion, jak momentálně hrozí?

„Nechci mluvit za ostatní kolegy. Ale je potřeba identifikovat konkrétní pachatele a ti se by se měli dostat minimálně před přestupkovou komisi a měli by mít zákaz vstupu na Slavii a nejlépe i na další stadiony alespoň na několik let. Bez toho je malá pravděpodobnost, že bychom sáhli k nějakému jinému trestu.“

Když kotel zapálil dýmovnice a světlice, začali proti němu ostatní fanoušci pískat a skandovat. Je to pozitivní signál?

„To sice je, ale vůbec nejpozitivnější by bylo, kdyby je ti lidé, co jsou kolem nich a kteří je určitě znají, jednoduše udali. Takoví pro všechny ostatní gauneři nemají na stadionu co dělat. Jestliže ten kotel není schopen, je ze svých řad vyloučit sám a neumí takovému jednání zabránit, tak jakákoliv slova nemají smysl. Musí začít fungovat určitá seberegulace uvnitř kotle a mělo by být i v jeho zájmu, aby dostal tyto lidi ze svých řad. To jde jedině tím, že je identifikuje, oznámí jejich jména a vůči těm pachatelům bude zahájeno trestní řízení a klub jim zakáže vstup na stadion a celá LFA udělá totéž. Jiná možnost není, protože příště se to stane znova. To, že zbytek stadionu hučí, je hezké, ale nepomůže to. Ti pachatelé musejí být exemplárně potrestáni několikaletým zákazem vstupu na stadion. Jinak si o tom jen povídáme, jak by to mělo nebo nemělo být. Jestliže nejsme schopní potrestat konkrétní pachatele, bohužel není jiná možnost než přistoupit ke kolektivním trestům.“

