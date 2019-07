Hráči budoucnosti. Ve výběru UEFA jsou talenti obou pražských S | iSport.cz

Své tipy na největší talenty hrající v Evropě poslali na UEFA.com korespondenti serveru z celé Evropy, unie následně návrhy ověřovala a do elitní padesátky vyzdvihla potenciál dvou českých mladíků: Alexe Krále a Adama Hložka.

21letého slávistu server hodnotí jako „elitního defenzivního záložníka, který se naposledy dostal se Slavií až do čtvrtfinále Evropské ligy.“ Vzpomíná i na jeho setkání s dvojníkem a vzorem Davidem Luizem.

Adam Hložek, kterému je přesně týden sedmnáct let, je v celé padesátce úplně nejmladší, přesto má už dvě desítky startů za Spartu, zůstal v pražské akademii přes zájem Manchesteru City a Bayernu a pro rudé byl tak důležitý, že ho v závěru loňské sezony kvůli klubovým povinnostem nepustili na reprezentační akci.

Je to vůbec poprvé, co se do výběru dostali rovnou dva Češi, jako poslední tam v předposledním vydání byl Martin Graiciar, tehdy ještě hráč Fiorentiny, který nyní hostuje ve Spartě.

Největší zastoupení v padesátce mají Nizozemci a Francouzi (4), Čechů je v žebříčku stejně jako Němců či Chorvatů. Korespondentem, který Krále s Hložkem do výběru doporučil, je dlouholetý sportovní novinář Ondřej Zlámal.