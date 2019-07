Fanoušci Slavie vs. klub. Strašákovi se nelíbí nová opatření, Tvrdík kontruje | iSport.cz

Slavia zažívá na hřišti jedno z nejlepších období ve své novodobé historii. Z posledních tří sezon má dva tituly, ohromila i parádní jízdou Evropskou ligou, v níž došla až do čtvrtfinále. Jenže jen co člověk udělá krok za autové čáry, na tribuny, jako by vstoupil do jiného světa. Respektive na jednu tribunu – „sever“. Tam se to teď hádá.

Spouštěčem je poslední domácí zápas proti Sigmě Olomouc. Pár minut před koncem „sever“ rozjel pověstné pyro, které velká část této fanouškovské frakce zastává a podporuje. U samotného odpálení světlic ale nezůstalo, několik jich skončilo na hřišti a dokonce i v sektoru příznivců Sigmy.

Domácí fanoušci tam dohodili jednoduše proto, jelikož klub samotný kvůli podmínce z minulé sezony zorganizoval velký přesun fanoušků ze severního na jižní ochoz. Severní byl totiž za předchozí přestupky z minulé sezony uzavřený.

Pro iSport.cz se po utkání vyjádřil předseda disciplinární komise Richard Baček, že do úvah padá i zavření celého stadionu na příští domácí zápas Slavie.

Slavia - Olomouc: Domácí fanoušci zakouřili Eden, světlice házeli i do kotle hostí

Vedení červenobílých mezitím mimořádně zasedlo a usneslo se na bodech, díky nimž by v budoucnu mělo podobným incidentům snáze předcházet.

Mimo jiné drsně zpřísnilo tresty za pronášení pyrotechniky do Edenu a za její používání, zároveň hodlá pokrýt stadion daleko širší sítí kamer kvůli snadnější identifikaci výtržníků. Jenže například Lukáši Valovi alias Strašákovi, jedné z hlavních postav slávistických příznivců, se postup klubového managementu nelíbí.

„Stadion není homogenní místo, zaplaťpánbůh. Není to ani dokonalý místo. Často sám nemusím se vším souhlasit. Tribunu Sever mám ale rád živou, emotivní a pulsující, byť s občasnými excesy, než kamerami prošpikovanou, udavačskou, nudnou, tichou a sterilní. To jen kdybych si měl vybrat...,“ reagoval na jednotlivá opatření, která iniciovalo představenstvo „sešívaných“ v čele s předsedou Jaroslavem Tvrdíkem.

„Lukáši, tichá a sterilní byla letos třikrát a příští sobotu počtvrté. Možná celý stadion. V nejlepším případě bude podmínka na dalších iks zápasů. A ta se znovu poruší. Tipl bych si, že ve vyspělé fotbalové Evropě tento rozsah nemá obdobu. A jsou excesy a excesy,“ odpověděl Valovi Tvrdík.

Lukasi, ticha a sterilni byla letos trikrat a pristi sobotu poctvrte. Mozna cely stadion. V nejlepsim pripade bude podminka na dalsich x-zapasu. A ta se znovu porusi. Tipl bych si, ze ve vyspele fotbalove evrope tento rozsah nema obdobu. A jsou excesy a excesy.Tohle za vas nebylo — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) July 30, 2019

Je zjevné, že mnoho fanoušků s tvrdým postojem slávistického vedení nesouhlasí, objevují se nejčastěji názory, že kvůli pár jedincům se uplatňuje kolektivní vina.

„Nezlobte se, ale nejde jen o ty čtyři, co házeli. Být v podmínce za pyro a stejně ho odpálit ve velkém stylu, kdy jste s naplněním podmínky museli počítat jako s jistotou, to mi hlava nebere. Podrazilo to nohy nám všem. Klubu, vám i pyru,“ pokračoval Tvrdík na Twitteru.

Ačkoliv se Slavii sportovně daří, řeší velké neshody a problémy s vlastními fanoušky. A čtvrteční zasedání disciplinární komise pravděpodobně červenobílou obci nerozveselí.

Vše o Slavii čtěte ZDE »

iSport PODCAST: Poradí si Slavia s problémovými fans? A proč Páník zůstává v Baníku?

Gólman Slavie Kolář po průšvihu se světlicemi: Počítáme s tím, že nám zavřou stadion