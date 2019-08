Smola se neudržel a gól slavil. Trošku jsem si to užil, přiznal spasitel Baníku | iSport.cz

Neměl v plánu nechat radostné emoce uvnitř? „Chtěl jsem to udržet,“ přiznal. Nakonec se však neudržel. „Protože to nebylo někde před opavským kotlem, tak jsem si to trošku užil. Myslím, že to nebylo žádné provokování,“ přesvědčoval Smola po triumfu 2:0.

Přehrával jste si, jaké to bude skórovat proti Opavě?

„Hodněkrát jsem si to představoval. Všechny scénáře, které můžou nastat. Naštěstí jsme hráli na moji oblíbenou stranu. Na tu se mi tady dařilo opravdu nejvíc. Takže jsem věřil, že se v prvním poločase trefím.“

Dohrával jste s roztrženou kopačkou, je to tak?

„Jsem trošku pověrčivý. V gólových kopačkách hraju, dokud v nich můžu chodit. Dnes už bohužel nevydržely. Něco tam prasklo, plandala mi tam noha. Potřeboval jsem to stáhnout. Myslel jsem, že mě trenér vystřídá. Ale pak mi to vzali tejpem.“

Potěšilo vás, že v obraně protivníka scházel klíčový člen Jaroslav Svozil?

„Byl jsem rád. Svozka je důležitý článek jejich osy. Ale Šáfa (Jan Schaffartzik) je rovněž silový, odehrál to dobře. Čekal jsem, že to budu mít trošku jednodušší se Simim (Dominikem Simerským), ale musím říct, že byl ve vzduchu taky dobrej.“

Jak jste prožíval velké derby proti „svým“?

„Pořádně jsem to začal vnímat, až když jsme vyjeli autobusem a před námi policisté. V tu chvíli jsem si začal uvědomovat důležitost utkání. Byli jsme s Kuzmou (Kuzmanovičem) upozorňováni, abychom nebyli přehecovaní a nedostali kartu. To by nás musel trenér vystřídat.“

To se u vašeho spoluhráče také stalo…

„Bohužel, Kuzma to s prominutím trošku odsr…Měl kartu a potom jeden zákrok, kdy to smrdělo. Proto ho trenér radši stáhnul. Vyhráli jsme derby i pro něj. Jsme tým. První poločas byl výborný z obou stran. Lepší než to jarní derby v Ostravě.“

Pomáhal jste při taktické přípravě?

„Spíš Kuzma. Mě se trenéři moc neptali. Asi je Kuzma lepší zdroj nebo řečník.“ (úsměv)

Nevadilo vám, že na vás domácí fanoušci pískají, kdykoliv jste se dotkl míče?

„Když to vnímám, spíš mě to vyhecuje. Všechno bylo v pohodě. Nám to sedlo. Ale některé akce jsme mohli dohrát líp. Opava měla v první půli dvě tři tutovky, ze kterých mohla dát gól.“

Dal jste ho jen vy na druhé straně. Váš typický, že?

„Klasicky jsem byl tam, kde jsem měl být a doklepnul to. Trošku jsem se bál, jestli nebyl ofsajd. Díkybohu ne.“

Zaskočil jste obránce?

„Trošku mě to překvapilo. Kluci si ze mě vždycky dělali srandu, hlavně Žíďas (Jan Žídek). Říkali, že je to můj klasický gól. Dorážka z metru. Já prostě vidím, jak někdo hlavičkuje a automaticky jdu k bráně. Mám štěstí a doklepnu to tam. Nejdřív jsem sice balon netrefil, ale na to už se nikdo neptá.“

Dobře si vedl i váš nástupce v opavském útoku. Sledoval jste výkon Reného Dediče?

„Dediče musím pochválit. Odehrál dobré utkání. Je silný a i když je stejně vysoký, je trošku jiný typ než já. Já jsem spíš do vápna. Hraje dobře, doufám, že klukům pomůže. Pan Grussmann (sportovní manažer Opavy) se mě ptal na dva hráče. Renďa byl jedním z nich. Říkal jsem, že když jsem jezdil do Třince s Ústím, vždycky nám dával góly. Když na něj budou kluci sypat centry, prosadí se.“

Ulevilo se vám po vítězství?

„Hlavně jsme chtěli napravit ty dva zpackané domácí zápasy. Ty ztráty mrzí, hlavně neproměněné penalty. Mohli jsme mít třeba devět bodů a bylo by to něco úplně jiného. Před sezonou jsem slíbil panu Jankulovskému (sportovnímu manažerovi Baníku) nějaké body. Na ten počet už bohužel nedosáhneme. Ale říkal, že když jich uděláme po pěti kolech devět, ten jeden oželí. Teď musíme zvládnout Bohemku, za každou cenu vyhrát. Abych aspoň z padesáti procent splnil svůj slib.“

