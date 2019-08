Zlínský kouč Csaplár po prohře v derby: Tlak Slovácka umožnili rozhodčí | iSport.cz

Jak jste viděl derby?

„Dostali jsme laciný gól z našeho autu u rohového praporku ve 44. minutě. To je hloupé. Hrozně jsme kazili předfinální a finální přihrávky. Vzhledem k tomu, že náš tým má věkový průměr kolem devětadvaceti, je to pro mě nepřijatelné. Oni měli šance, my taky. Ve druhém poločase Poznarem nebo Hlinkou. Obecně ztrácíme spoustu míčů, čímž dostáváme soupeře do tlaku. Potřetí jsme prohráli 0:1, nejsme schopní proměnit vyložené příležitosti. Byla tam spousta hezkých věcí, kombinace, držení míče. A řada špatných.“

Nedali hráči Slovácka do zápasu víc srdce, agresivity?

„Umožnili jim to rozhodčí. To je můj názor. Víc to nemůžu komentovat. Takový je můj pocit ze zápasu. Musím se podívat na video. Hráči Zlína taky chtěli. Neviděl jsem tam nikoho, kdo by nechtěl. Teď to vidím tak, že soupeři byla řada věcí umožněna. Šestadvacet let jsem se k rozhodčím nevyjadřoval, až nyní.“

Ještě něco vás zamrzelo?

„Byl okamžik, kdy jsme házeli aut a někdo rychle hodil ze střídačky Slovácka na hřiště druhý balon. Aby se hra přerušila. Říkal jsem si, kde to jsem. Takže jsem vzal míč, šel jsem na střídačku hostů a říkám: Prosím vás, tady máte další, tak je tam zase nakopněte. Tohle byla moje reakce. Byl jsem z toho trošku zděšenej. Zažil jsem derby Sparta-Slavia, ale tohle v něm nebylo. Mám premiéru. Samozřejmě to nerozhodlo o tom, že jsme prohráli.“

Vy jste poslal do hry ve druhé půli samé mladíky, takového Džafiče jste vůbec nevyužil. Proč?

„Džafič hrál dvakrát v základu, proti Liberci taky nastoupil. My jsme ve fázi, která končí přestupním termínem. Chceme vidět, jestli na to ti kluci mají. Hodíte je do vody, abyste měl vůbec obrázek, jestli jo nebo ne. Derby, těžký zápas, tak se ukažte! Taky jsme k tomu trošku nucení marodkou, chybí Vakho, Podio, zranil se Matejov. Jsou to kvalitní hráči, cizinci. Zatím potvrzovali, že jsou lepší než domácí. Je jasné, že docela dost chybí. Na druhou stranu, ve Zlíně jsou zajímaví mladí hráči. A když to nezkusíte, tak to nepoznáte. Zkoušíte, kdo to dá a kdo nedá. Taky můžete hrát alibi a dávat tam osvědčené. Anebo chcete vidět Cedidlu, Janetzkého, Nečase. Pojďte a rozdejte si to s nimi.“

Budete ještě zasahovat do kádru?

„Jsou aktuální jména, s některými se dokonce jedná. Je to obousměrné, dovnitř i ven. Máte nějaké zadání od majitele. Zkusíte tyhle noty. Třikrát jsme 0:1 prohráli, jednou 2:1 vyhráli. Fotbal je chvílemi koukatelný víc a jindy míň. Myslím, že na trhu určitě budeme aktivní. Jsem budovatel, ale pak je tady poměr cena/výkon. Řeknete si, že tohle nejde a ten hráč musí pryč. Ty věci jsou v běhu.“