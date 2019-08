Zeman: Nemáme se za co stydět. Penaltu jsem kopnul na h***o | iSport.cz

Prohráli jste 0:3, je to krutá prohra?

„Myslím si, že se nemáme za co stydět. Chtěli jsme si to se Spartou rozdat, nechtěli jsme zalézt do vápna a jenom bránit. Měli jsme tam nějaké náznaky směrem dopředu, nebyli jsme pasivní. Kdybych dal penaltu, mohlo to být jiné. Sparta ukázala, že je doma silná, ale nemáme se za co stydět.“

Měl jste na začátku vymyšlené, kam penaltu kopnete?

„Neměl, ale určitě to mělo jít výš. Kopnul jsem to ale na h***o. Bohužel, život jde ale dál. Asi si teď ze mě jen kamarádi budou chvíli dělat srandu.“

Ovlivnilo vaše penaltové zakončení i to, jak na vás pískali fanoušci?

„To ne, nevnímal jsem to. Jednoduše jsem to nekopl dobře.“

Sparta - Příbram: Nita letenským hrdinou! Zemanovu penaltu výborně vychytal

Fanoušci vás „odměnili“ pískotem i při vašem střídání. Nemrzelo vás to, vzhledem ke sparťanské minulosti?

„Už ve druhém poločase mi tam někteří nadávali. Beru to ale tak, jak to je. Byl jsem v Plzni, kde jsem vyhrál dva tituly. Určitě žádných kroků nelituji a k fotbalu takové věci asi patří.“

Říkal jste, že se nemáte za co stydět, je to i tím, že vám Sparta nedala gól ze hry?

„Je to možné. Podle mě nás Sparta nijak nepřehrávala. Myslím si, že nepředvedla nijak velkou kvalitu, v první půli byla hodně nervózní a měla hodně chyb v rozehrávce. My jsme to bohužel nevyužili.“

Jak těžké se bude z prohry 0:3 oklepat?

„Podle mě to těžké nebude. Rozdali jsme si to se Spartou na férovku, a když budeme takto pokračovat, tak věřím, že jsme na dobré cestě.“

