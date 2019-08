Komličenko jde do Lokomotivu, píší v Rusku. Boleslav zájem potvrdila | iSport.cz

Nikolaj Komličenko s Markem Matějovským by i v nové sezoně měli patřit mezi opory Mladé Boleslavi • Pavel Mazáč (Sport)

Nikolaj Komličenko by mohl zamířit do Lokomotivu Moskva • Pavel Mazáč (Sport)

Fotbalový útočník Mladé Boleslavi Nikolaj Komličenko podle ruského webu championat.com přestoupí do Lokomotivu Moskva. Odchod rekordmana české soutěže v počtu branek v jedné sezoně do druhého celku minulého ročníku ruské ligy má být završen do konce týdne. Středočeši zájem moskevského klubu potvrdili.