Liga se ohradila proti výroku Malíka: Poškozuje nás to, chceme vysvětlení | iSport.cz

I na dovolenou do Řecka se za fotbalovým předsedou Martinem Malíkem doneslo, že jeho výrok pro Deník N způsobil mezi českými kluby slušnou odezvu. Je veskrze negativní. Odmítavě se k vyřčeným slovům staví také předseda LFA Dušan Svoboda.

Toto jsou ona slova, která popudila ligu. „Pokud připustím, že rozhodčí může ovlivnit zápas, musí existovat nabídka od určitých konkrétních rozhodčích, ale musí zároveň existovat i poptávka od konkrétních klubů. Kluby v podstatě bez výjimky zaměstnávají osoby, které tohle přesně mají v popisu práce,“ prohlásil Malík.

Dušan Svoboda, šéf LFA:

Malíkův názor nesdílím „Rozhovor předsedy Malíka jsem četl a v několika ohledech mě velmi nemile překvapil. V profesionálním fotbale se pohybuji dlouho a jeho tvrzení, že všechny ligové kluby zaměstnávají lidi, kteří mají vytvářet nějakou poptávku směrem k ovlivňování rozhodčích, zásadně nesdílím. Je to velmi silné tvrzení, s nímž se prostě kategoricky neztotožňuji a které poškozuje nejenom LFA, ale zejména všechny profesionální kluby. Pokud však má předseda informace, že se kluby chovají takto neeticky, předpokládám, že podá konkrétní podněty na Etickou komisi FAČR, která se takovými případy má zabývat. A pakliže jsou tato podezření ještě silnější, tak na to upozorní příslušné státní orgány. Neumím si představit, že by vše skončilo jen takovýmto paušálním obviněním, které je podle mého názoru liché. Samozřejmě nemohu vyloučit, že se v českém fotbale nepohybují i osoby podivné pověsti, které vám slíbí prakticky cokoliv včetně selfie s Davidem Beckhamem. Ale to je něco zcela jiného než obvinění, že kluby takovéto osoby zaměstnávají a celé to funguje jako systém s nabídkou a poptávkou. LFA i kluby toto jednoznačně poškozuje u veřejnosti i jejich partnerů. Proto čekám, že předseda Malík objasní, co ho k takovým výrokům vedlo, očekávám, že to klubům osobně vysvětlí na jednání Ligového grémia.“

Nepřekvapí, že mezi prvoligovou šestnáctkou nenajde ani hlas zastání. Některé kluby se sice odmítly vyjádřit, ovšem ty konkrétnější mluví jasně, odmítavě.

„Nemůžeme vůbec uvěřit tomu, že podobné tvrzení mohlo být v této podobě vyřčeno,“ říká mimo jiné slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

„Výrok považujeme za velmi nešťastný,“ nechala se slyšet Viktoria Plzeň.

„Nebudu to říkat naplno, protože nechci být sprostý… Je to názor předsedy našeho fotbalu, zajímavý názor, ale taky vyloženě nešťastný. Vůbec pana předsedu nechápu,“ tvrdí příbramský boss Jaroslav Starka.

Zmíněné kluby se nejhlasitěji připojily k FK Teplice, které prostřednictvím klubového ředitele Petra Hynka odmítavě reagovaly samy od sebe již v úterý. Ostatní byly umírněnější. Zákulisím se ovšem nese, že ohlas na Malíkova slova je plošně velmi negativní.

Tak se k nim staví i Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace. „Je to velmi silné tvrzení, s nímž se prostě kategoricky neztotožňuji a které poškozuje nejenom LFA, ale zejména všechny profesionální kluby,“ říká. „Proto čekám, že předseda Malík objasní, co ho k takovým výrokům vedlo.“

Martin Malík nyní pobývá na dovolené v cizině. O anketě deníku Sportu ale ví a chystá se na ni zareagovat. „Jsem aktuálně na dovolené v zahraničí. Jakmile budu znát detailně výsledky vaší ankety, rád k nim zaujmu nějaké konkrétní stanovisko, se kterým seznámím veřejnost,“ vzkázal předseda FAČR.

Na odpovědi čeká veřejnost, především však fotbalové kluby. „Požádáme pana Malíka, aby tento výrok buď vysvětlil, nebo doložil,“ říká Jaroslav Tvrdík.

Nebude sám.

Válka o video! Bárta reaguje na Malíkovu štiplavou kritiku: Děláme, co můžeme

Že má podle šéfa českého fotbalu Martina Malíka každý klub speciálního člověka na rozhodčí? Strahovský boss šel v nedávném rozhovoru pro Deník N ještě dál: ostře se opřel i do projektu videorozhodčího, který má podle něj k dokonalosti daleko. „Ta slova mě překvapila a mírně řečeno rozladila,“ reaguje výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta. „Upřímně, v kontextu rozhovoru pana předsedy Malíka, mám obavy o další rozvoj videa v českém fotbale.“

„Videorozhodčí je u nás udělaný českým způsobem a rozhodně není dokonalý,“ prohlásil předseda fotbalové asociace Martin Malík. Šéfové ligy Malíkovu kritiku odmítají. „Pan předseda nemá dostatečně detailní informace o projektu,“ tvrdí Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace.

Co vám běželo hlavou, když jste si četl Malíkova slova?

„Překvapilo mě to, mírně řečeno jsem z toho byl rozladěný. Věci, které pan předseda uváděl, jsou trochu vytržené z kontextu. Mluvil o událostech, ke kterým došlo na začátku projektu. Třeba o improvizaci s narychlo upravovanou dodávkou: je to víc než rok, kdy jsme na krátké období neměli k dispozici přenosový vůz od O2 TV. Řešilo se to na poslední chvíli úpravou dodávky, ale dělo se to jen v několika málo případech, než se nám podařilo dobudovat dvě stálé dodávky.“

Malík o nich mluvil s despektem.

„Obě jsou vybavené zařízením, které splňuje požadavky FIFA a mezinárodní pravidlové komise IFAB. Využíváme veškerou dostupnou techniku, lepší v Česku momentálně není. Děláme, co můžeme.“

Častá otázka fanoušků: kdy budou mít čeští videorozhodčí k dispozici ofsajdovou čáru?

„Je to otázka financí. Společnost EVS vyvinula speciální software pro rozhodčí, který se jmenuje Xeebra. Umí kalibrovanou ofsajdovou lajnu i jestřábí oko, takže pozná, jestli míč přešel brankovou čáru. My jsme připraveni do toho jít a naši partneři z O2 TV taky.“

V čem je problém?

„Potřebujeme tři až čtyři zařízení, abychom dokázali obsáhnout většinu zápasů s videem. Jedno zařízení včetně auta stojí tři a půl milionu korun. Na téhle investici jsme schopní se domluvit, ale televize do toho zatím nechce jít.“

Proč?

„Protože hrozí, že se někdo z vedení fotbalové asociace, pod kterou rozhodčí patří, ráno probudí a řekne: Končíme, video už nebudeme podporovat. FAČR školí sudí, funguje i naše spolupráce s komisí rozhodčích, bohužel ale nevíme, co bude zítra. I ze slov pana předsedy Malíka cítím, že video je pro vedení FAČR nechtěné dítě. Pochopte, že se nechceme dočkat momentu, kdy nám budou na dvoře stát tři auta za čtyři miliony za kus a my pro ně nebudeme mít využití. Takže si zatím pronajímáme techniku od televizí, jedno ligové kolo nás stojí něco přes sto tisíc korun.“

Když jste mluvil o videu jako o nechtěném dítěti, máte obavy o budoucnost projektu?

„Ani ne tak o budoucnost, jako spíš o další rozvoj projektu. Máme know how a víme, kudy chceme jít, ale podporu ze strany vedení asociace cítíme jen na základě proklamací v novinách. S pomocí partnerů, kterým moc děkujeme, jsme do videa nasypali miliony korun. Od asociace to jsou jen desetitisíce.“

Jak to funguje v cizině?

„Zúčastnil jsem se několika seminářů videorozhodčích a všude je to o tom, že samostatná liga a národní asociace vzájemně spolupracují. My jsme jedna z mála výjimek. I u sousedů v Polsku mají samostatnou ligu, ale od svazu každý rok dostávají čtyři miliony zlotých čili nějakých 25 milionů korun. S touto sumou bychom dokázali mít video v každém zápase. Polský šéf Boniek si vzal projekt za svůj, zato my slyšíme: Je to váš výmysl, tak dělejte, jak umíte.“

Je to dlouhodobě udržitelné?

„Myslím, že ne. Od nové sezony máme videem pokryté čtyři zápasy a na jaro chystáme pátý, jenže celkově přešlapujeme na místě. Víme, kolik to stojí a prostředky bychom na to měli, ale potřebujeme dlouhodobou podporu vedení asociace. V tuhle chvíli ji, v míře, kterou bychom potřebovali, bohužel necítíme.“