Byl to gól? Ani střelec Baníku Šindelář nevěděl, průkazný záznam chybí | iSport.cz

Takže se hádalo, tipovalo a vztekalo. „Z mého pohledu to nebyl gól ani náhodou,“ přesvědčoval brankář „klokanů“ Roman Valeš, když po utkání vyšel z kabiny. Tam ze sebe dostával negativní emoce. „Byl jsem na lajně a rukou jsem za sebe do brány nehmatal. Tohle byl klíčový moment utkání,“ zlobil se na sudího.

Z dostupných záběrů není jasné, jestli balon skutečně skončil v bráně. Asistent Jiří Pečenka však signalizoval, že ano a hlavní arbitr na něj dal. „S tím vám fakt nepomůžu,“ pousmál se obránce Martin Šindelář, z něhož se ve finále vyklubal šťastný střelec. Sám ani pořádně nevěděl, jak k tomu přišel.

Každopádně byl poslední z borců Baníku, který se dotkl míče po Smolově hlavičce. „Dobíhal jsem. Gólmanovi to vypadlo a já jsem do toho jen tak plácl nohou. On už po tom skákal. Trefil jsem ho, pak se to ještě nějak poodráželo. Nechci se hádat, jestli byl gól nebo ne. Vůbec nevím, jak se to tam dostalo. Doufám, že rozhodčí rozhodl pro nás správně,“ vyprávěl upřímně Šindelář.

Trefa na 2:1 byla pro další průběh stěžejní. Domácí nakonec vyhráli 4:2 a oslavili první výhru na domácím stadionu. I s pomocí sporného gólu.

SESTŘIH: Baník - Bohemians 4:2. První domácí výhra Ostravy i díky spornému gólu