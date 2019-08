Prázdný Eden! Úplné ticho nebylo. Fotbalový pohřeb, řekl ale Trpišovský | iSport.cz

Jindy u Edenu už hodinu před výkopem není mezi tisícovkami slávistů k hnutí. V sobotu byste na první pohled nepoznali, že se uvnitř stadionu bude za pár okamžiků něco dít. Pozornost budila jen dvě policejní auta, jinak nic výjimečného.

Před utkáním na první pohled vše probíhalo standardně. Hudební doprovod při rozcvičkách, čtení sestav i rituál náhradního brankáře domácích Přemysla Kováře, který jako obvykle uklízel míče do pytle u střídaček. Akorát odezva fanoušků z Tribuny Sever tentokrát chyběla.

Při nástupu hráčů zazněl ze sektoru pro VIP hosty slabý potlesk připomínající spíš slabý aplaus po představení v divadle.

Během zápasu však úplné ticho nebylo.

SESTŘIH: Slavia - Liberec 1:0. Zápas před prázdným Edenem rozhodl Masopust

Domácí prostředí paradoxně měli Severočeši. Jejich příznivci, jichž na zápas podle regulí mohlo 150, byli hned od začátku hlasití. Kdo mohl do Edenu? Čtěte ZDE>>> „Slováán Libéérec,“ znělo často Edenem. A nechyběly ani další chorály. „Kdyby tu bylo 18 tisíc slávistů, tak by naši moc slyšet nebyli. Takhle jsem je slyšel celý zápas,“ chválil fanoušky hostů brankář Filip Nguyen.

Hlasy na podporu Slavie? Jen občas zaznělo do ticha osamělé skandování pár jednotlivců, které ovšem v prázdné aréně působilo spíš úsměvně. Po úvodním gólu Masopusta se ozval potlesk, Nguyen a spol. přesto měli v Praze do jisté míry domácí prostředí, což by za normálních okolností bylo něco nemyslitelného.

Ve chvílích ticha na tribuny zřetelně doléhaly i vzájemné pokyny hráčů. „Sám. Záda! Já jdu!“ a další obvyklé fotbalové hlášky. Na konci obě jedenáctky zatleskaly směrem k hlavní tribuně, na klasickou děkovačku z pochopitelných důvodu nedošlo.

„Prostředí bylo nefotbalové. Chtěl bych poděkovat našim sponzorům a VIP hostům, že se vyhecovali k hlasitému fandění. Díky jejich hlasivkám a výborné akustice na stadionu byla nakonec alespoň nějaká atmosféra,“ podotkl kouč Slovanu Pavel Hoftych.

Jeho protějšek Jindřich Trpišovský byl ještě kritičtější. „Hlasivky mám ušetřené na další zápas, ale to je asi jediné pozitivum. Jinak strašně smutný, fotbalový pohřeb. Jako přípravné utkání někde v Rakousku. Doufám, že jsem tohle zažil poprvé a naposledy, všichni trpíme kvůli pár jedincům,“ prohlásil trenér Pražanů.

Další domácí duel čeká Slavii za dva týdny, pro vršovické derby s Bohemians už fanoušci budou na svých obvyklých místech.

