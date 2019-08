Nejbláznivější zápas ligy! Proč střídal Kanga, góly i sparťanský smutek | iSport.cz

Co se všechno stalo v bláznivém zápase mezi Mladou Boleslaví a Spartou? • FOTO: Koláž iSport.cz Ve velkou přestřelku se proměnil nedělní zápas 5. kola FORTUNA:LIGY mezi Mladou Boleslaví a Spartou (4:3). Utkání nabídlo mnoho zajímavých momentů včetně show domácího útočníka Murise Mešanoviče, který zaznamenal tři góly a na ten čtvrtý, vítězný, přihrál. Na druhé straně se premiérové trefy dočkali Dávid Hancko a Libor Kozák, oba ale končili prohraný zápas zklamaní. Co všechno se stalo v jednom z nejbláznivějších utkání, které kdy česká liga nabídla?

Hrdina Mešanovič Zažil svůj nejpovedenější zápas v české lize. Doposud byly jeho maximem v jednom zápase dva góly, to když ještě v dresu Slavie zazářil v zápasech proti Dukle a Karviné. Tentokrát si vyšlápl na Spartu, a to výrazně. Muris Mešanovič se proti Letenským prosadil do nedělního souboje pouze jednou, když v září 2016 přispěl k výhře Slavie v derby 2:0. Bosenský forvard byl hlavním hrdinou zápasu, který Mladá Boleslav vyhrála nad Spartou 4:3. Nejen, že si připsal tři góly, ale v nastaveném čase ještě přihrál na vítěznou branku Lukáše Budínského. „K tomu snad ani není, co říct. Dal hattrick a byl to jednoznačně muž zápasu. Podal fantastický výkon,“ chválil svého spoluhráče Lukáš Budínský. Mladá Boleslav - Sparta: Mešanovičova střela se otřela o tyč a zapadla do sítě. Bosenský snajpr završil hattrick, 3:2 Mladá Boleslav - Sparta: Matějovský krásně našel Mešanoviče a ten nedal Nitovi šanci, 2:1 Mladá Boleslav - Sparta: Mešanovič při penaltě poslal Nitu na druhou stranu, 1:0

Žolík Budínský Pokud byl Muris Mešanovič hlavním hrdinou Mladé Boleslavi, hned za ním v řadě stál Lukáš Budínský. Ten se ukázal jako pravý žolík. Trenér Jozef Weber ho poslal na hřiště až v 92. minutě. On se však stihl i za tak malou chvíli prosadit a rozhodnout o výhře Středočechů nad Spartou. „Popravdě jsem tam šel úplně naslepo a jen jsem doufal, že by tam Muris Mešanovič někam mohl míč kopnout. Naštěstí mě to trefilo a dal jsem z toho gól,“ popsal rozhodující moment utkání Budínský. Mladá Boleslav - Sparta: Šílený večer nekončí! Budínský se dostal před Hancka a rozhoduje zápas roku, 4:3!

Kozák ukončil prokletí V rudém dresu se nedokázal prosadit gólově v přípravě a neskóroval ani v úvodních čtyřech ligových kolech. V 87. minutě střetnutí s Mladou Boleslaví se ale Libor Kozák konečně dočkal vysněného gólu za Spartu. Radost po něm měl obrovskou, stejně jako jeho spoluhráči a celý realizační tým Letenských. Jenže o pár minut později přišla hořká pachuť poté, co Pražané v nastavení druhé půle inkasovali počtvrté a se Středočechy padli 3:4. Mladá Boleslav - Sparta: Střelecká smůla prolomena! Kozák se trefuje hlavou, 3:3

Vystřídaný tahoun Kanga Guélor Kanga je v nové sezoně jako vyměněný. Je to on, kdo zatím táhne Spartu. V součtu s Evropskou ligou byl před zápasem v Mladé Boleslavi u osmi z devíti branek, které Pražané nastříleli, sám jich vsítil pět. Nicméně Středočeši ho dokázali uhlídat a nejen, že se Kanga neprosadil, ale po hodině hry jej nahradil na hřišti Benjamin Tetteh. „Kanga se dostával níž, než jsme chtěli a nebyl tak výrazný. Věděli jsme, že budeme muset hru zjednodušit. Proto jsme chtěli dát do hry druhého útočníka. Zároveň jsme věděli, že budeme potřebovat sbírat odražené míče, tudíž jsme chtěli na hřišti nechat rváče. Proto jsme dali dolů Kangu,“ objasnil stažení gabonského záložníka trenér Sparty Václav Jílek. Mladá Boleslav - Sparta: Kangovo brzké střídání, Jílkovi se pak vyhnul