Dočkal o zranění: První operace nevyšla, s Rosickým hledal pozitiva | iSport.cz

Baník, Liberec, Plzeň. To je trojice ligových zápasů, které Bořek Dočkal odehrál po návratu z ciziny. Původně to vypadalo, že jeho zdravotní trable nebudou dlouhodobé, počítalo se s ním i pro reprezentační klání, potíže se s ním ale od začátku března stále táhnou.

„Nejdřív byl problém s lýtkem, vždycky jsem se pokusil udělat pár kroků, jako že se rozeběhnu, tak jsem věděl, že to nepůjde. To po nějaké době odeznělo, tak jsem to zkusil zatížit, ale když jsem se rozeběhl, zase to nešlo. Ještě se podařilo najít drobnou trhlinku na přechodu šlachy a svalu, u které se vědělo, že když se jí zbavím, tak by to mohlo odeznít. Dostal jsem tréninkový plán, posiloval jsem nohy, a když už to mělo být lepší, cítil jsem, že tenhle problém je pryč, ale že tam je pořád nějaký zásadní problém, co mě nepustí,“ vysvětlil v oficiálním podcastu Sparty, nazvaném Srdce ze železa.

„Noha snesla hodně kilo, ale běh mi po 10 metrech vzal všechny naděje. Takhle to trvalo dva tři měsíce, než jsem šel na zákrok, abych byl v pořádku na letní přípravu. Předchozí vyšetření neukázala zranění šlachy, které se zjistilo až ve chvíli, kdy se noha otevřela na sále. V tu chvíli bylo jasné, že to bude zranění na delší dobu,“ vysvětlil své táhlé potíže.

Operace ale stále nezabrala. „Nejhorší pecka na psychiku byla, když se měsíc a půl po operaci zjistilo, že ta noha je vlastně v horším stavu než předtím, a že bude následovat další zákrok,“ vysvětlil Dočkal, který je nyní po kompletní plastice Achillovy šlachy.

Fanouškům Sparty jistě musí přicházet na mysl otázka, kdy se zkušený záložník bude moci zase vrátit do akce. On sám by rád naplno začal zimní přípravu. „Ale první vyšetření mě teprve čekají, a ta budou asi důležitější než můj plán. U výronu se můžu splést o týden o dva, tady řádově o měsíce, tak si nechci dávat nějaký cíl, abych pak zjistil, že to nestíhám,“ dodal.

Většinu jara už Dočkal musel prožívat přinejlepším jako divák, a není to pro něj jednoduchá role. „Chodilo by se mi sem o něco jednodušeji, kdybych věděl, že tu moji pomoc nikdo tolik nepotřebuje. Zároveň ale neříkám, že kdybych byl zdravý, tak jsme tu sezonu dohráli fantasticky a teď bychom ji začali ještě líp,“ okomenotval ne zrovna ideální závěr sparťanské sezony a vstup do té aktuální.

Dočkal zmínil, že se mu mnozí přátelé snaží pomoci hledat kladné věci na dlouhodobém zranění, on si ale myslí, že ač má víc času na rodinu, nemůže ten čas využít tak efektivně. „Když jsem se o tom bavil s Tomášem Rosickým, tak říkal, že mi to vlije zase novou motivaci. A já mu říkal, že jsem ve fázi kariéry, kdy jsem žádnou výzvu nebo motivaci nepotřeboval, protože jsem přišel tam, kam jsem chtěl, a byl jsem motivovaný a spokojený,“ dodal k rozpravě se sportovním ředitelem Sparty.

Dlouhodobé zdravotní patálie ale přece jenom nebere pouze negativně. „Do pokročilého fotbalového věku jsem se dostal bez větších zdravotních problémů, což se ne každému poštěstí. Nechci k tomu přistoupit tak, že to dopředu budu vzdávat, nebo přemýšlet o tom, že se už nedostanu na tu samou úroveň, na které jsem byl předtím. Beru to tak, že by ode mě byla slabost utíkat při prvním vážném problému,“ objasnil, že i přes složité zranění neplánuje pověsit kopačky na hřebík.

Třicetiletý Dočkal není jediným dlouhodobým "marodem" na soupisce Sparty, zpět na trávníky se dlouhé měsíce prokousávají útočníci Matěj Pulkrab a Václav Kadlec či zadák Filip Panák. Toho Dočkal v tradiční sparťanské anketě právě díky jeho přístupu k rekonvalescenci jmenoval hráčem minulé sezony, ačkoli ještě rudý dres nestačil v soutěžním zápase obléknout.

Právě mladší spoluhráče se při vlastní rekonvalescenci snaží podporovat. „Když mi někdo řekne ‚Už to nepůjde, musíš ukončit kariéru‘, tak se mi to bude těžko přijímat. Na druhou stranu, já jsem si kariéru naplno užil a zažil jsem toho hodně moc. Ale pokud takový otázky mají kolovat někomu ve věku 24, 25, 26 let, tak je to samozřejmě složitější a smutnější.“