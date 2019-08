Životní trefu zkazila další ztráta Plzně. Přestali jsme hrát, štvalo Kalvacha | iSport.cz

Jak je možné, že jste si zápas nechali utéct?

„Přestali jsme ve druhém poločase hrát. Teplice byly aktivní, dorážely nás, měly šance. Měli jsme vyřešit některé situace, co jsme si vepředu vypracovali, a vůbec jsme se o výsledku nemuseli bavit. Teď se musíme soustředit na další zápas a zvládnout ho.“

Jak vnímáte, že Plzeň v lize ztratila třetí zápas za sebou?

„Určitě to není pozitivní. Nezbývá nám nic jiného, než vyhrát doma (v neděli Opava) a rozjet novou sérii, abychom se z toho dostali.“

Dělalo vám problémy, že Teplice po přestávce zrychlily a zjednodušily hru?

„Asi jo. Hlavně jsme nahoře nedokázali udržet balon, hodně míčů jsme ztráceli. Tím se Teplice dostaly do hry a z toho pak daly branku.“

Těší vás, že jste vstřelil tak krásnou branku?

„Takový gól jsem určitě ještě nedal, samozřejmě jsem za něj rád. Ale kazí mi to výsledek.“

Berete získaný bod jako velké zklamání?

„Určitě. Zápas jsme začali dobře, pak jsme měli šance, ale nebyli schopní to dohrát. To nás stojí body.“

Čím to, že se v ofenzivě tak trápíte?

„Nevím... Asi větší klid, víc sebevědomí v zakončení.“

Bylo těžké přepnout na ligu po trpkém vyřazení z Evropské ligy?

„Jde to v rychlém spádu, ale to k tomu patří. Byli jsme dobře připravení, bohužel jsme to nezvládli. Určitě je to škoda. Teď už máme jen ligu a MOL Cup, na to se budeme co nejvíc soustředit a pokusíme se dosáhnout na co nejvyšší příčky.“

Jak bude vypadat hra bez Patrika Hrošovského?

„To asi ukáže až čas, teď jsme bez něj hráli teprve první zápas, neumím na to ještě úplně odpovědět.“

Je teď víc na vás, abyste řídil plzeňskou rozehrávku?

„S tím jsem sem přicházel, že na téhle pozici budu hrát a balony rozdávat. Musím se s tím popasovat.“