Vrba: Má pozice? Neznám odpověď. Vy říkáte krize, já říkám, že je to fotbal | iSport.cz

Jak jste viděl utkání?

„Bylo to bojovné utkání. Obě mužstva se snažila hrát fotbal, ale bylo to spíš důraznější, bojovnější. V závěru se projevilo možná i to, že Teplice měly víc sil než my. Pro nás je škoda, že za stavu 1:0 jsme výsledek neuhráli. Měli jsme několik brejkových situací, v závěru další dvě šance. Na druhou stranu Hruška nás podržel při přímém kopu, kdy jsme měli dostat gól mnohem dřív, než jsme dostali. Výsledek je pak takový, jaký je.“

V lize jste třetí zápas po sobě ztratili body, ve čtvrtek vypadli z evropských pohárů. Dá se to nazvat krizí a vnímáte, že by vaše pozice měla být nějakým způsobem ohrožená?

„Dobrá otázka, ale neznám odpověď.“

Jsou tyhle ztráty velký problém?

„Ještě jednou: Dobrá otázka, neznám odpověď. Když se zeptáte ještě jednou, odpovím vám úplně stejně. Pokud možno dejte jinou otázku.“

Připouštíte, že jste v krizi?

„Ještě jednou. Neznám...“

Ale na tohle byste přece měl znát odpověď...

„Vy tomu říkáte krize, já tomu říkám, že to je fotbal.“

Jak vypadá hra Plzně bez Patrika Hrošovského, který odešel do Genku?

„Bude to pro nás složitější, když nám odejde hráč, který byl několik let pro nás klíčový, v Plzni jsme si bez něj nedokázali představit hru. Dneska nám chyběl hráč, který by to uklidnil, možná by dal v předfinální fázi lepší míče, než které jsme dávali. Několikrát jsme šli do brejkových situací a bohužel situace nedohráli tak, jak jsme měli. Když odejde klíčový hráč, vždycky je to oslabení mužstva.“

Proč měly Teplice víc příležitostí?

„Pochválíme Teplice. Hrály dobře, obzvlášť Jakub Hora hrál velice dobré utkání, dostal se několikrát ve finální fázi do zajímavých situací.“

Budete vyčítat Janu Kopicovi, že se s ním při vyrovnávací brance nevrátil?

„Musím se na to podívat. Teoreticky mohla být obrana z našeho pohledu posunutá víc doleva, než byla. Ale Teplice to zahrály dobře a vyrovnaly z toho. Kuba pěkně zakončil, jiné místo v brance asi ani nebylo.“

Brzy jste začali hrát na dva útočníky, je to teď pro Plzeň častější alternativa?

„Hráli jsme na dva, protože jsme dneska ztráceli balony v útočné fázi, nedokázali jsme je uhrát a ve středu hřiště nebyli tak úspěšní, jak jsme chtěli. Proto jsme přešli na takový způsob hry.“