Příčina výbuchu: Vrba s Jílkem chválí po vyřazení, Guardiola po výhře 5:0 ne | iSport.cz

Oba trenéři pochválili výkony, které pečetily vyřazení z pohárové Evropy. Navíc s kluby, jež nedosahují úrovně Ligy mistrů. Budou vděčné, když se prokoušou do základní části béčkové Evropské ligy. Majitelé Sparty i Plzně by přitom chtěli hrát Ligu mistrů.

Tohle je základní příčina opakovaných českých výbuchů na evropské fotbalové burze. Chválíme to, co je hodné konstruktivní kritiky. A neustálými výmluvami zahlazujeme realitu.

Fakta jsou i teď jasná. Český fotbal má po pěti letech v základní části evropských klubových soutěží jediného zástupce. V aktuální sezoně nasbíraly čtyři české týmy společně do pohárového koeficientu 0,9 bodu, což stačí na celkové 47. místo. Méně zabodovaly jen Makedonie, Albánie, Moldavsko, Malta, Estonsko a San Marino.Ve 12 zápasech zaznamenaly česká želízka pouhé dvě výhry. Jablonec nedokázal zdolat ani Pjunik Jerevan.

Přesto slyšíme nářky, že chyběla jen troška štěstí a kouči děkují hráčům za výkony.

Pep Guardiola po úvodním kole nového ročníku Premier League, ve kterém Manchester City vyhrál na trávníku West Hamu 5:0, prohlásil: „Výsledek je to hezký, ale hlavně v první půli byl náš výkon daleko vzdálen od našich představ a možností. Tempo naší hry bylo pomalé a měli jsme lehké ztráty míčů.“

Nechválil a neděkoval týmu za výkon, ani když soupeři, o poznání kvalitnějšímu, než jsou Antverpy či Trabzonspor, nasázel pět branek a žádnou nedostal. Nenapadne ho, že by to mělo být jinak. Ví, stejně jako celý vyspělý fotbalový svět, že kdyby něco lakoval narůžovo, byl by to počátek konce.

V Česku vládnou odlišná kultura a prostředí. Reálná analýza se tu považuje za sprosté slovo nebo za notorický negativismus.

Pavel Vrba si pak v těchto kulisách libuje, že má k dispozici za dobu ve Štruncových sadech nejkvalitnější kádr. Poté tyto nejkvalitnější hráče rychlostně přejede o třídu Olympiakos Pireus. Nikdo si to v Plzni takto nevyhodnotí, a tak nejkvalitnější hráči předvedou ještě pomalejší fotbal se Slováckem. No a pak dostanou od trenéra pochvalu, když vypadnou nejen z kvalifikace Ligy mistrů, ale i Evropské ligy.

Na Spartě panuje za největší hvězdu Kanga. Hráč sice ofenzivně nadaný, leč čítankově netýmový (viz třeba jeho naštvanost po vystřídání v Boleslavi, kde se trenér musel dožadovat, aby si s ním zhrzený svěřenec plácnul) a také marný a nedisciplinovaný při obranné činnosti.

Přitom v současném špičkovém fotbale se i ty největší hvězdy musí podřídit potřebám týmu a zároveň v něm platí heslo: Všichni útočí, všichni brání. Proto Kanga nikdy nemohl hrát v top evropské lize.

Výstižně to pojmenoval Pešán

Potom už ani nepřekvapí, když Jaroslav Tvrdík, šéf aktuálně nejúspěšnějšího českého klubu, sarkasticky rýpá na Twitteru do ligové nadstavby. Ta podle něj (ale i trenéra Trpišovského, jenž si také stěžoval na krátkou přípravu) neadekvátně protáhla sezonu a pak není čas na zbrojení na úspěšný boj v kvalifikaci evropských pohárů.

Takže opět fakta.

Tomáš Souček, nejvytíženější chlapík Tvrdíkovy Slavie, zasáhl v minulé sezoně do 58 zápasů. Odehrál 5199 soutěžních minut. Poslední duel odehrál 10. června a nový ligový ročník odstartoval 15. července. Letní pauza u něj činila 34 dní.

Sadio Mané, jeden z nejvytíženějších profíků Liverpoolu, zasáhl v uplynulé sezoně do 61 zápasů, odehrál 5253 minut, ty poslední 19. července (finále Afrického poháru národů za Senegal). Do nového ročníku Premier League vstoupil 9. srpna. Na dovolenou a přípravu měl 20 dní, tedy o čtrnáct dní méně než slávista Souček.

Den předtím, než zazněl českým lídrům umíráček ve 3. předkole Ligy mistrů, přispěl hbitý Mané dvěma góly k triumfu Liverpoolu v evropském Superpoháru. Na hřišti zvládl 103 minut.

Vidíte ten rozdíl?

Nemůžeme být tedy vůbec šokovaní, že nůžky mezi českým a top fotbalem se stále rozevírají víc a víc. Je to reálný obraz dvou diametrálně odlišně nastavených kultur. V hokeji tenhle kontrast výstižně popsal Filip Pešán, nový sportovní šéf hokejového svazu: „V podstatě nás unaví vlastně cesta, jak vymyslet, abychom nemuseli tvrdě pracovat.“ Český fotbal si tohle odmítá připustit i po čerstvém evropském k.o.

Tak hodně štěstí v neštěstí.

