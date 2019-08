Šašinka nás v zápise překvapil. Ale nerozhodil, líčil po výhře Fleišman | iSport.cz

Všechny góly jste vstřelili po centrech z pravé strany. Tím jste vyhráli zápas, co?

„Paradoxně se mně centr do vápna nepovedl. Přetáhl jsem ho úplně dozadu. Ale Fillo si doběhl balon, vrátilo se to zpátky. Pak přišel ten souboj, kdy si to tam Milan srazil sám. Byl to vlastní gól. Důležité bylo, že jsem šel do souboje. Kdybych tam nezůstal, zpracoval by si balon a odehrál by ho. Fajn, že jsme ty míče dávali do vápna. Máme tam dva útočníky, kteří umí dát gól. Zúročili jsme to.“

Povedlo se vám odčinit výkon ze Sparty.

„Kritika byla oprávněná. Ten zápas se nám opravdu nepovedl. Slovácko má svoji kvalitu, ukázalo to ve venkovních utkáních. Když si to srovnáme v hlavách, máme tu kvalitu taky a můžeme se rovnat s každým. Připravujeme se na každý zápas stejně, ale každý je jiný. Musí se sejít hodně okolností, aby všechno klapalo. Dnes na hřišti makal jeden za druhého a výsledek je pro všechny odměna.“

Jaké to bylo, když fanoušci na protest proti trestům Disciplinární komise dvacet minut nefandili a na stadionu bylo ticho?

„My na hřišti to ani moc vnímat nemůžeme. Musíme se soustředit na hru. Když začali diváci fandit, už nás jen hnali dopředu. Celý zápas jsme si šli za vítězstvím.“

V prvních minutách vám protivník nepůjčil balon. Neříkali jste si, že to bude fuška?

„Neříkali. Nepůjčili nám balon, ale my jsme se dobře posouvali a oni si to přihrávali vzadu. Měli míč na noze, ale nebylo to nic efektivního.“

Čekali jste, že Slovácko nasadí útočníka Ondřeje Šašinku, jenž kvůli dohodě klubů neměl hrát?

„Viděli jsme ho v zápise a překvapilo nás to. To je věc Slovácka, že zaplatí nějakou sankci. Připravovali jsme se na to, že nebude. Ale nerozhodilo nás, že nastoupil. Všichni ho známe. Víme, co od něj máme čekat. Myslím, že jsme to zvládli dobře.“

Baník - Slovácko: De Azevedo se dostal před Reinberka a posílá Ostravu do vedení 1:0!