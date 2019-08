V Olomouci úřadoval VAR ke smůle Teplic. Pro nás dárek, uznal Látal | iSport.cz

Situace číslo jedna: 29. minuta, gól Jakuba Mareše po centru jeho jmenovce Petra, který znamenal vyrovnání na 1:1.

Severočeši slavili, zatímco rozhodčí Tomáš Klíma si držel sluchátko a komunikoval s video asistentem Pavlem Julínkem. Po překontrolování situace gól odvolal za ruku při zpracování nahrávajícího Petra Mareše. „Vůbec jsem to v té rychlosti nepostřehl, ale asi to ruka byla,“ uznal levý bek. „Nechápu však, že video je asi jen na pěti utkáních a furt se to opakuje u stejných týmů...“

„Jestli ruka byla, tak asi byla... Rozhodčí se nějak rozhodl, kluci sice v šatně měli hlavy dole,“ popisoval teplický kouč Stanislav Hejkal.

Reakce soupeře? „Pro nás to byl dárek, stejně jako na Bohemce, i když ta penalta prý nakonec neměla být,“ uvedl sympaticky olomoucký trenér Radoslav Látal. „A tentokrát jsme ten dárek naštěstí využili,“ dodal.

Sigma jej využila i díky tomu, že VAR ve druhém poločase zaúřadoval znovu: 53. minuta a „zbarvení“ karty ze žluté na červenou.

Hostující Petr Kodeš od sudího Klímy nejdříve vyfasoval za ostrý skluz na půlce hřiště proti Václavu Pilařovi žlutou, kterou následně video – pravděpodobně za zvednutou nohu kamsi na lýtko – změnilo na červenou. „Ten faul jsem ještě neviděl,“ řekl Hejkal. „Každopádně se nebudeme vymlouvat na video a jiné věci. Doplácíme na produktivitu a nekoncentrovanost. Ty chyby jsou šílené!“ uzavřel.

Teplice zůstávají po pátku s pěti body předposlední, Olomouc poskočila na sedmou příčku.

