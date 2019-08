Slavia - Bohemians | Zklamaný Hůlka: Nikdo z nás nepodal výkon na hranici možností | iSport.cz

Věřili jste před zápasem, že máte o něco větší šanci na úspěch, vzhledem k tomu, jak hodně Slavia protočila sestavu?

(zamyslí se) „Předpokládali jsme, že se sestava soupeře obmění. Nicméně, že bychom si říkali, že zápas bude lehčí, to rozhodně ne. Ale věřili jsme, že to budeme mít o něco jednodušší, než kdyby proti nám nastoupila jedenáctka s hráči, co mají zápasový rytmus.“

Přesto odjíždíte se čtyřgólovým debaklem.

„Protože jsme viděli, že kvalita týmu jako celku stejně neklesne. Tím spíš v domácím prostředí. V takovém zápase proti takovému soupeři musíte podat výkon na hranici možností, a možná ještě trochu nad ní. Pokud to bude cokoliv jiného, tak na úspěch proti Slavii nemůžete pomýšlet.“

Jak se vám bránil bývalý spoluhráč Júsuf?

„Už jsem to slovíčko několikrát opakoval, ale myslím, že je trefný. Je to hráč, který zkrátka má kvalitu, a proto v takovém týmu je. I když víte o jeho dovednostech a silných stránkách, pořád jste jako bránící hráč ten, kdo musí reagovat. Když to řeknu jednoduše, pořád jste za ním o myšlenku dál. A navíc…“

Ano?

„On je nepochybně kvalitní hráč, bylo to složité. Ale celkově bylo ještě složitější to, že podobných hráčů je v týmu devět. Někdy se můžeme připravit jen na jednoho hráče, a je to, jenže tady máte velmi kvalitní všechny. Sílu soupeře pak musíte eliminovat kvalitním týmovým výkonem. Ten tvoří kvalitní individuální výkony, a když z toho pak někdo vypadne, je to problém. Výkon na hranici našich možností jsme nikdo nepodali.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 9. Hušbauer, 49. Frydrych, 56. Kúdela, 90+1. Traoré Hosté: Sestavy Domácí: Markovič – Holeš, Kúdela (66. Traoré), Frydrych, Zelený – Král – Ševčík, Hušbauer (C), A. Baluta – Tecl (73. Van Buren), Júsuf Hilál (58. Milan Škoda). Hosté: Fryšták – Bartek, Hůlka, Krch, Podaný – Vaníček (71. Schumacher), Jindřišek (C), Vacek, Vodháněl (80. Záviška) – Hronek, Keita (63. Ugwu). Náhradníci Domácí: Bořil, Kovář, Olayinka, Stanciu, Traoré, Škoda, Van Buren Hosté: Rada, Nečas, Schumacher, Šmíd, Ugwu, Valeš, Záviška Karty Domácí: A. Baluta, Júsuf Hilál, Hušbauer Hosté: Keita, Vacek, Fryšták, Vacek, Ugwu Rozhodčí Rejžek – Kotalík, Pečenka – Ginzel Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 16 243 diváků

Slavia - Bohemians: Vtipné choreo, fanoušci hostí si rýpli do Tvrdíka

Slavia - Bohemians: Škoda vyšachoval Klokany a našel Traorého. Ten se nemýlil, 4:0

Slavia - Bohemians: Hůlkova střela z otočky skončila nad

Slavia - Bohemians: Kúdela dorazil Frydrychovu střelu, 3:0

Slavia - Bohemians: Ševčík ukázkově našel na zadní tyči Frydrycha, ten šancí nepohrdl, 2:0