Alex Král o přestupu: Spartak je pro mě posun. Top kluby koukají do Ruska | iSport.cz

Přestup do Ruska? Leckdo se divil, že Alex Král se rozhodl k odchodu do Spartaku Moskva a oželel Ligu mistrů, kterou si ve Slavii mohl zahrát. Vlasatý reprezentační záložník ale upozorňuje na kvalitu ruské ligy i velikost Spartaku. Ostatně i slávističtí spoluhráči se ho, jak sám líčí, ptali, nad čím přemýšlí.

Poslední týden měl opravdu nabitý. Slavii pomohl k postupu do Ligy mistrů, pak přestoupil do moskevského klubu a trenér Spartaku Oleg Kononov dokonce chtěl, aby naskočil v neděli do zápasu proti Zenitu Petrohrad. Král ale jen pozdravil fanoušky a teď už se připravuje s reprezentací na kvalifikační duely v Kosovu a v Černé Hoře.

Jak zvládáte poslední hektické dny? Postup do Ligy mistrů, pak přestup do Spartaku Moskva.

„Myslím, že to zvládám to v pohodě. Už asi dva týdny jsem věděl, že nějaká jednání probíhají, ale bylo to spíš tak sedmdesát na třicet, že by to nemělo vyjít. Protože k tomu, aby člověk přestoupil, se musí sejít spousta věcí. Po zápase s Kluží jsem mluvil s panem Tvrdíkem, který mi řekl, že přišla pro Slavii famózní nabídka a že to rozhodnutí nechává čistě na mně. Druhý den jsem s ním byl v kontaktu a řekl jsem mu, že bych chtěl odejít. Jsem rád, že to nechal takhle na mně. Ze Slavie teď není jednoduché odejít, je tam Liga mistrů, kluky tam drží. Jsem rád, že to takhle dopadlo.“

Můžete trochu víc přiblížit rozhovor se slávistickým šéfem Jaroslavem Tvrdíkem, který jste vedli po postupu do Ligy mistrů přímo na hřišti?

„Do té chvíle jsem věděl, že jednání probíhají, že přišla oficiální nabídka, ale podmínky jsem neznal. Počítal jsem s tím, že mě Slavia nejspíš nepustí nebo že si řekne o velké peníze, které ten klub nebude schopný zaplatit. Po zápase jsem se šel projít s panem Tvrdíkem, který mi řekl, že Spartak během tří dnů svou nabídku asi čtyřikrát navýšil. Říkal mi, že peníze vyloženě nepotřebují, ale že když mě před osmi měsíci kupovali a teď mě mohou prodat za mnohonásobně vyšší částku, tak že rozum mu říká, abych šel, ale srdce by bylo rádo, kdybych zůstal. Proto nechal rozhodnutí jen na mně.“

Váhal jste hodně?

„Samozřejmě, je to v mé kariéře obrovská změna. Každý krok je potřeba pečlivě zvážit. Myslím, že je to správná volba. Je to posun v kvalitě ligy, protože ruská liga je podle koeficientu šestá nejlepší. Budu hrát těžší zápasy než dosud. Spartak teď sice není v evropských pohárech, ale myslím, že pro moji adaptaci to může být i lepší. Budu se moct soustředit jen na ligu, na jeden zápas týdně. Částka, na kterou si mě Slavia cenila, byla opravdu vysoká a není moc klubů, které ji jsou ochotné zaplatit za mladého hráče z české ligy.“

Spartak ano.

„A spousta lidí to takhle nevnímá. Ale z české ligy se zatím neodchází do top týmů. Není to tak, jak si skoro každý myslí, že po postupu do Ligy mistrů dostane každý nabídku z Bayernu Mnichov nebo podobného týmu. Je potřeba jít do klubu, který je takový mezistupeň, jako šli Mára Suchý, Petr Čech a další. Myslím, že Spartak je přesně ten klub, který je o level výš a může mi v budoucnu pomoct dostat se zase někam dál. Spartak je historicky největší klub v Rusku, který má velké jméno i v Evropě. A nejlepší evropské kluby koukají do top ruských klubů.“

Jak jste ve svém rozhodování nahlížel na to, že Spartak nehraje evropské poháry?

„Možná mi to i pomůže vzhledem k aklimatizaci. Budu se moct soustředit na jeden zápas týdně a věřím, že se Spartakem vyhrajeme titul a příští rok si evropské poháry zahrajeme.“

Spartak má tedy jasné ambice na titul?

„Samozřejmě.“

Zmínil jste, že ze Slavie teď není jednoduché odejít. Jak jste v tomhle ohledu vnímal případ Tomáše Součka, jenž po skvělé sezoně nedostal nabídku, která by ho nadchla, a zůstal ve Slavii?

„Je potřeba říct, že i Tomáš dostal ve Slavii skvělou nabídku, skvělou smlouvu. On se na to v tom rozhodování kouká trochu jinak. Sezona mu vyšla fantasticky, jako defenzivní záložník nastřílel spoustu gólů. Ale obecně si myslím, že se z české ligy neodchází do top pěti týmů v top ligách. Třeba to Tomáš prolomí a zvedne tím i renomé české ligy. Bylo by to jen dobře.“

Na ruskou ligu se v Česku někdy dívá skrz prsty. Zrazoval vás někdo od tohoto kroku?

„Lidi v mém okolí mi říkali, že je to správná volba. Třeba když se to dozvěděli kluci v kabině, tak první jejich věta byla: ‚Nad čím přemýšlíš?‘ Lidé v Česku moc ruskou ligu nesledují a i z hlediska historie si myslí, že co je ruské, to je špatné. Ale Rusko se za poslední dobu strašně posunulo. Spartak Moskva je opravdu velkoklub. Je to vidět z přístupu fanoušků i vedení, na podmínkách, které tam jsou, na tom, jak se o hráče starají. To je úplně někde jinde. Věřím, že Spartak je správný mezikrok, Klub, ze kterého se později dá přestoupit do top klubu.“

Konzultoval jste svůj krok s reprezentačním kolegou Markem Suchým, který ze Slavie před lety odcházel také do Spartaku Moskva?

„Samozřejmě, bavili jsme se o tom, byl jsem v kontaktu i s Lubošem Kaloudou (působil v CSKA Moskva – pozn. aut.). Je potřeba si uvědomit, že Rusko se za posledních pět šest let hodně posunulo, spousta věcí se změnila. Třeba na Spartaku je nový stadion, nové zázemí, celkově klub přehodnotil svou politiku a snaží se to stavět na mladých hráčích, což kvituju. A je to i důvod, proč jsem tam chtěl jít. Pro mladého hráče je nejdůležitější, aby pořád hrál. Věřím, že šanci dostanu, zvlášť když trenér chtěl, abych hrál už v neděli. To mě hodně potěšilo.“

Opravdu jste měl naskočit už v neděli ve šlágru proti Zenitu Petrohrad?

„Ano, lidé z vedení mi říkali, že trenér by byl nejradši, kdybych nastoupil už proti Zenitu. Ale ještě se nestihly dotáhnout některé administrativní záležitosti a myslím, že by to ani nebylo dobré. Ani jednou jsem s týmem netrénoval a hned bych měl jít do takového zápasu… Musím si postupně zvyknout, potrénovat s nimi. Ale cítím, že trenér i vedení mi hodně věří. I proto doufám, že šanci dostanu. Pak už je jen na mě, jak ji na hřišti využiju.“

Ruština je sympatická

Jak berete, že jste po Tomáši Rosickém druhý nejdražší český hráč, který odešel z české ligy?

„Tohle moc nevnímám a tolik nad tím nepřemýšlím. Ano, je to příjemné. Jsem rád, že Spartak mi natolik věří, že je schopný dát za mladého hráče z české ligy takové peníze. Myslím, že to je obrovské štěstí.“

Jak jste na tom s ruštinou?

„Rusky neumím, ale mám rád hudbu, hlavně rap, a poslouchám ruské písničky. Ruština je mi sympatická a budu se ji chtít učit spíš než němčinu nebo nějaký jiný jazyk. A to, že jste v Rusku, vás i donutí se učit.“

Ostatně ve videu, které s vámi Spartak pořídil, jste už rusky pár vět zvládl. Co jste v něm říkal?

„Že všechno je kudrnaté. Pobavilo mě to a docela to i sedí. (úsměv)“

Jak reagovala rodina na váš přestup? Maminka přestup oplakala?

„Maminka by samozřejmě byla nejradši, kdybych byl u ní doma, ale určitě si uvědomuje, že to je obrovská nabídka a šance. Všichni jsme rádi.“

A přítelkyně?

„Nejprve byla smutná, protože má v létě státnice. Teď je potřeba to skloubit, budeme se muset rozhodnout, jestli bude studovat dálkově, nebo zůstane v Česku. Je to velký krok i pro ni. Ale je to úžasné vzhledem k tomu, že přesně před rokem jsem byl ještě v Teplicích a teď mám za sebou titul, double, zápasy proti Chelsea, postup do Ligy mistrů. Strašně moc se toho za ten rok změnilo.“

V Rusku vás také čekají dlouhé cesty na zápasy, hodně létání. Straší vás to?

„Ani z toho obavy nemám. Podle mě je jedno, jestli jede člověk pět hodin ve vlaku nebo čtyři hodiny letí. Třeba v Česku jsem jezdil z Teplic do Opavy nebo do Karviné, to jsou dlouhé štreky. Nemyslím, že v tomhle směru to bude výrazná změna.“

Už v sobotu vás čeká pokračování evropské kvalifikace v Kosovu. Co od soupeře čekáte?

„Chybí jim dva hráči, kteří jsou individuálně hodně vyspělí a nepříjemní. To pro ně bude oslabení. Nicméně mají hodně nepříjemné protiútoky, jsou dobří dopředu, ale dozadu by mohli být zranitelní. Musíme si hlídat jejich kontry, individuálně jsou vybavení slušně, nečeká nás tam nic lehkého.“