V hlavě trenérů „S“. Na co se Jílek s Trpišovským v derby zaměří? | iSport.cz

Jak se trenéři popasují s derby? • FOTO: Koláž iSport.cz Mají určitě plno nápadů a plánů, jak svého soupeře zaskočit. Václav Jílek třeba vsadí na miniduel Adam Hložek versus Jan Bořil, Jindřich Trpišovský se možná opře do roztěkané obrany Sparty. Deník Sport se snaží odhadnout, na co se trenéři pražských „S“ při přípravě na derby zaměří.

Václav Jílek: Hložek vs. Bořil. Výhoda Sparta Pokud vedle sebe vyskládáme předpokládané sestavy Slavie a Sparty, nenajdeme moc „matchupů“, které by hrály ve prospěch Letenských. Minimálně jeden ale ano. Skrývá se na pravém křídle, kde se Adam Hložek srazí s Janem Bořilem. Slávistický obránce prožívá úžasné období, je jistotou dozadu, svým gólem navíc rozhodl o postupu sešívaných do Ligy mistrů. Konfrontace s mladým supertalentem Sparty pro něj ale není ideální. Bořil je totiž fyzický typ obránce, rád hraje soupeři do těla, snaží se ho okamžitě dostupovat. Hložek má ale úžasné krytí míče, v sedmnácti letech patří v této disciplíně mezi špičku ligy. Proti Bořilovi to může využít především při převzetí balonu a zajistit si tak prostor pro pokračování útočné akce. Navíc je otázka, v jakém fyzickém rozpoložení slávistický bek bude. Má za sebou těžkou zkoušku na Interu a v kuolárech se mluví o tom, že jeho tělo neregeneruje tak rychle jako třeba v případě Vladimíra Coufala.

Václav Jílek: Přesně, přímočaře, rychle! Slávistický presink a sparťanská rozehrávka, to bude rozhodně jeden z motivů celého derby. Je otázkou, jak letka kouče Jindřicha Trpišovského k napadání přistoupí, v posledním derby na Letné do něj nešla tak zarytě jako třeba v duelech v Edenu. Určitě se ale bude snažit na stopery domácích vyvinout co možná největší tlak. Pro Spartu, jmenovitě pak Semiha Kayu a Davida Lischku, bude důležité, aby správně reagovali. Musí hrát rychle, přesně a především přímočaře. Jenom tak mohou překonat první vlnu napadajících hráčů a posunout těžiště hry do bezpečnější zóny. Pokud bude rozehra zdlouhavá a navíc roztažená do šířky, dostanou slávisté extra čas navíc, aby na své soupeře nalezli a zahnali je do úzkých. Letenští tak musí mít neustále na paměti, že v největším bezpečí budou, když dostanou míč ke Guéloru Kangovi do horního postavení.

Václav Jílek: Dostat do zápasu Tetteha Vycházejme z předpokladu, že na hrotu dostane znovu příležitost Benjamin Tetteh. Pro Spartu je obrovsky důležité, aby ho hned od prvních minut dostala do zápasu. Měla by to být samozřejmost, ale v případě ghanského útočníka není železným pravidlem, že je na utkání správně mentálně nastavený. Kolikrát se nechá otrávit, pak umí dát ostentativně najevo, že se duelem příliš nebaví. Spoluhráči proto musí od úvodu Tetteha „krmit“ balony, zapojit ho do útočných akcí. Zkrátka se postarat o to, aby se do derby vnořil a využil veškerý entusiasmus. V takovém případě může být i pro pevnou obranu Slavie obrovskou hrozbou. Ne nadarmo kouč Martin Hašek říkal už v dobách, kdy Tetteh působil v Bohemians, že má potenciál pro některou z TOP 5 evropských lig. Jenže potřebuje popostrčit.

Jindřich Trpišovský: Přetížit Lischku, zatlačit na stopery Všímá si toho kdejaký kouč v lize, nejbolavější místo má Sparta na stoperu. A proto je jedním z prvních přikázání soupeřů vyvést z míry letenské střední obránce, nabourat Spartě rozehrávku a tím překlopit hru trochu víc na svou stranu. S vymakaným presinkem v různém rozestavení toho Slavia může dosáhnout o poznání snáze než jakýkoliv jiný ligový tým. Ale je tu jedna velká neznámá, podstatné totiž bude, jak derby zvládne nováček v letenské sestavě David Lischka. Pro něj hovoří, že není až tolik zatížen vleklými problémy mužstva, naskočil až naposledy ve Zlíně a utkání odehrál s přehledem, což mu může přidat na sebevědomí. Na druhou stranu se velmi brzy po svém návratu na hřiště potká s největší silou, s posledním mistrem a účastníkem Ligy mistrů, proto je Lischkův výkon velmi nepředvídatelný.

Jindřich Trpišovský: Volná cesta přes křídla Banální rada jako facka, jasně, ale právě na tomto principu je postaven slávistický přechod do útoku, zejména na nábězích krajních záložníků i obránců, kteří pak lifrují balony do vápna soupeře. Proč to teď může být ještě výhodnější? Zejména proto, že sparťanská křídla mají velké problémy s nabíráním svých protihráčů a s bráněním obecně, jmenovitě Srdjan Plavšič a David Karlsson, který ovšem o svoje místo v sestavě zatím neúspěšně bojuje se spolehlivějším a velmi talentovaným Adamem Hložkem. Pomoci se zpátečkou musí „kyvadla“ uprostřed hřiště Martin Frýdek a Georges Mandjeck, ale to zase vyžaduje úplnou souhru tak, aby Sparta nevyklidila vlastní střed hřiště. Slávistický úspěch se bude hodně odvíjet od výkonů Lukáše Masopusta, Petera Olayinky, Vladimíra Coufala a Jana Bořila.