Sparta - Slavia, známkování: Kolář podržel, Stanciu se nesesypal. Hušbauer oslabil tým | iSport.cz

Chtěli je dostat pod tlak, zatřást jejich sebevědomím. Jenže místo toho museli fanoušci Sparty, kteří do derby připravili akci „krysa pro krysu“, překousnout porážku 0:3. Navíc do ní v dresu Slavie dost výrazně promluvili právě hráči, kteří do Edenu přišli z Letné. Nicolae Stanciu, hlavní adresát rudé nenávisti, se rozhodně nesesypal, přispěl k Součkově penaltě a vytvářel i další šance, výborný duel odehrál i přes hrozbu žluté karty David Hovorka. Jak ohodnotil výkon slávistů deník Sport?