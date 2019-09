Ugwu, nová zbraň „klokanů“. Hašek: Může dojít dál než Tetteh a Júsuf | iSport.cz

Letos v zimě se k němu doma v Nigérii přitočil místní agent a položil mu osudovou otázku: „Nechtěl bys to zkusit v Evropě?“

Michael Junior Ugwu neváhal a vyrazil na nejistou misi do Prahy. Nebyl sám: agentury naslepo vozí nejen do Česka tisíce takových, jako je on, přičemž až do ligy to dotáhne pouze malá část vyvolených. „Jen si to představte: přijedete někam, kde to absolutně neznáte a všechno je jiné. Kultura, klima, jídlo. Navíc Michael přišel rovnou z Afriky, což je vždycky těžší cesta,“ vykládá Martin Hašek, trenér Bohemians.

Čiperného mládence si všiml už na jaře v juniorce: poctivý Ugwu do nového prostředí rychle zapadl a v létě jej Hašek posunul k sobě do áčka. „Dával góly, dokázal udržet míč a vyzařovalo z něj: Jsem tady, protože se chci zlepšovat a něco dokázat,“ líčí Hašek. „Trefili jsme s ním bingo.“

Ugwu je sebevědomý chlapík, to bez debat. Stačí si pustit jeho představovací video na webu Bohemians, kde se legračně vlní a vypráví angličtinou s africkým akcentem: „Nechceš proti mně stát v situaci jeden na jednoho. Jsem nečitelný, nemůžeš přečíst moje myšlenky. Za pár let budu jedním z nejlepších útočníků v Česku. A můj bývalý klub? Vím, že mu chybím.“ Aby nedošlo k mýlce: Ugwu sice používá na první pohled silná slova, ale není to namyšlený frajírek.