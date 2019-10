Siegl o Jílkovi: Nepřesvědčil mě. Rozehnal oponuje: Dejte mu čas | iSport.cz

Trenér Václav Jílek zatím Horsta Siegla nepřesvědčil, že by měl být on tím koučem, který Spartu pozvedne • Koláž iSport.cz

Fotbalová Sparta v nové sezoně tápe. Vypadla z Evropské ligy a v té české se krčí na devátém místě. Partě trenéra Václava Jílka to zatím moc nešlape. Podaří se 43letému trenérovi trápící se mužstvo pozvednout? A co by pro to měl udělat? „Podle mě má velké rezervy v reakcích na vývoj zápasu,“ tvrdí člen Klubu ligových střelců a bývalá opora Sparty Horst Siegl. David Rozehnal, bývalý člen Brücknerovy repre, oponuje: "Je to dobrý trenér, chce to ještě dát mu nějaký čas."